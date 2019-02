Nem maradt ideje a bírónak áttanulmányozni a választ

Márciusban ismét vissza kell térniük az elöljáróknak a törvényszékre • Fotó: Haáz Vince

A per februári tárgyalásán a DNA által megvádolt két elöljáró is jelen volt a Maros Megyei Törvényszéken, bár most sem történt előrelépés.

Ráduly és Szőke jogi képviselői ez alkalommal is halasztást kértek,

addig, amíg a hírszerző szolgálat válaszol a megfogalmazott kérdésekre, hogy milyen eszközöket használt a DNA-val való együttműködés során.

A bíró arról számolt be, hogy előző nap választ kapott a SRI-től, de mivel az a munkaidő végére érkezett, már nem maradt ideje kibontani a küldeményt, és áttanulmányozni az iratot.

HIRDETÉS

Felmerült az is a szerda délutáni tárgyaláson, hogy a hírszerző szolgálattól már korábban is jött egy válasz, de mivel titkosított volt, nem bonthatták fel. Ahogy azt Máthé Attila ügyvéd most is elmondta, a január 16-ai alkotmánybírósági határozat szerint a SRI iratainak titkosítását a bíró is feloldhatja, míg ezt korábban nem tehette meg. A módszertan viszont még mindig nem világos, a gyakorlatban még nem lehet tudni, hogy ez pontosan hogyan is működik.

Az újabb tárgyalást március 20-ra tűzte ki a bíró.

Elutasított vádak



Csíkszereda polgármesterét és alpolgármesterét a 2015 áprilisában végrehajtott házkutatások után vették őrizetbe, majd hatósági felügyelet alá kerültek, végül az Országos Korrupcióellenes Ügyészség Ráduly Róbert Kálmánt háromrendbeli hivatali visszaéléssel és érdekkonfliktussal, Szőke Domokost pedig négyrendbeli hivatali visszaéléssel és okirat-hamisításra való felbujtással vádolta meg. A pert a DNA kérésére 2016 márciusa óta a Maros Megyei Törvényszék tárgyalja, mert a vádhatóság fenntartásokat fogalmazott meg a Hargita Megyei Törvényszék bíráinak pártatlanságával kapcsolatban. Az elöljárók alaptalannak tartják és elutasítják az ellenük felhozott vádakat.