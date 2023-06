Nem lesz nyár a NyárON nélkül!

ahol a koncertek között számos tevékenység és program nyújt lehetőséget az aktív regenerációnak.

Ha nem tudsz elképzelni egy fesztivált sátorozás nélkül, akkor most már kempingezhetsz is! A kempingjegy lehetővé teszi, hogy hozzáférj a sátorhelyekhez és az elkülönített mosdókhoz, az éjszakáidat pedig a csillagok alatt töltsd. A VIP-kempingjegy tulajdonosai pedig használhatják a hidromasszázsos medencét, és élvezhetik a forró szauna és a pihentető masszázs előnyeit is.

A jegyeket a fesztivál honlapján, a Hamm applikáción keresztül és a kijelölt jegyértékesítési pontokon lehet beszerezni. Azok, akik az utolsó pillanatra szeretik hagyni a dolgokat, a fesztivál helyszínén is megvásárolhatják a belépőjüket.