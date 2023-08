Nem lesz idén István, a király Székelyföldi Nagyprodukció Sepsiszentgyörgyön

Nincs ok az aggodalomra, a társulat még egy egésznek tekinti magát, és aktív akar maradni, de

Afelől is megnyugtatott, hogy vannak új tervek a jövőre vonatkozóan, amikor is

új művet szeretnének műsorra tűzni (de hogy mit, az még titok), és az István, a királyt is újra előadnák augusztus 20-a alkalmából.

Erre utal az is, hogy a nagyprodukció honlapján a visszaszámláló 378 hátralevő napot mutat a következő előadásig. Nem hinné, hogy az érdeklődés megcsappant iránta – mondta határozottan a producer.

Bár korábban arról is szó esett, hogy a társulattal vendégelőadásokat is tartanának akár külföldön is, Dancs Zsolt szerint idén erre nincs anyagi keret, és