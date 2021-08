Nem kötelezik arra a beoltatlan egészségügyi személyzetet, hogy saját költségükön teszteltessék magukat

Mégsem teszi kötelezővé az egészségügyi minisztérium az egészségügyi rendszerben dolgozó beoltatlan alkalmazottak saját költségükre történő rendszeres tesztelését – jelentette be a Sanitas szakszervezet. A szaktárca hivatalos közleményt még nem adott ki erről, de lapinformációk szerint minisztériumi rendeletben történő szabályozás helyett törvénytervezetet kíván előterjeszteni a témában az egészségügyi minisztérium.

Nem kötelezik arra az egészségügyi személyzet beoltatlan tagjait, hogy saját költségükön, rendszeresen teszteltessék magukat – jelentette be Facebook-oldalán a Sanitas szakszervezet. Rövid közleményükben arról is írtak, hogy az érdekvédelmi tömörülés érvei és nyomásgyakorlása meghozta gyümölcsét,

az egészségügyi minisztérium lemondott a két hónapja előterjesztett intézkedés-tervezetről.

Ezt egyelőre csak szóban erősítette meg az egészségügyi tárca vezetője, hivatalos közleményt nem adott ki róla a minisztérium, de tudomásuk szerint a szaktárcánál lemondtak arról, hogy minisztériumi rendeletben írják elő a tesztkötelezettséget, és a téma megvitatását a parlamentre bízzák – mondta el lapunknak a Sanitas szakszervezet központi vezetésével folytatott kedd délutáni megbeszélést követően Nyulas Emma, az érdekvédelmi tömörülés Hargita megyei vezetője. Szerinte a minisztérium képviselőit meggyőzték annak a felmérésnek az eredményei, amelyet a szakszervezet az egészségügyben dolgozók átoltottsági arányáról készített a minap.

Vannak ugyan olyan alkalmazottak is a rendszerben, akik nem is estek át a megbetegedésen és be sem szeretnék oltatni magukat, de ez egyéni döntés, nem tartozik a minisztériumra

– mondta a témával kapcsolatban Nyulas Emma, aki szerint az érintett dolgozók biztosan örömmel fogadták a hírt, amely szerint a minisztérium elállt korábbi szándékától.

A szaktárca vezetője, Ioana Mihăilă a témával kapcsolatban kedden reggel azt nyilatkozta a Hotnews hírportálnak, hogy az egészségügyi személyzet tesztelése hevesen vitatott téma a nyilvános térben, és az intézkedés szabályozásának a formájáról az egészségügyi minisztériumban, illetve koalícióban is többször tárgyaltak, és arra a következtetésre jutottak, hogy ebben az esetben jobb, ha a parlamentre bízzák a téma megvitatását. Ennek érdekében a szaktárcánál előkészítenek egy törvénytervezetet.

Felmérték az átoltottságot

A szakminisztérium vezetője egyébként két hónapja vetette fel a beoltatlan egészségügyi személyzet saját költségen való tesztelésére vonatkozó előírás szükségességét, június végén pedig már arról nyilatkozott, hogy elkészült az erről szóló miniszteri rendelet. Az azt azonban végül azóta se jelentette meg a szaktárca.

Időközben egyébként a szakszervezet és az egészségügyi minisztérium is felmérést készített az egészségügyi rendszerben dolgozók átoltottsági arányáról. A felmérések azonos eredménnyel zárultak:

a kórházakban dolgozó orvosoknak mintegy 70 százaléka megkapta az oltást – többségük mindkét adagot –, és a teljes személyzet azon része, amely kapcsolatba kerül a betegekkel, majdnem 60 százalékban be van már oltva.

Az egészségügyi személyzet átoltottságát tekintve a megyék között jelentős különbségek vannak: az első helyen álló Călărași megyében 76,45 százalékos, az utolsó helyen álló Neamț megyében viszont csak 36,58 százalékos az átoltottsági arány – a minisztérium adatai szerint.

Az orvosok körében mért átoltottsági arányról szóló lista élmezőnyébe egyébként bekerült az egyik székelyföldi megye is: Kovászna megyében ez az arány 82 százalékos,

ezzel Ilfov, illetve Călărași megye, valamint Bukarest után a negyedik a listán Vrancea megyével együtt. Amint arról a napokban írtunk, Hargita megyében a kórházakban dolgozó teljes személyzet esetében 53 százalékos az átoltottsági arány, de a Sanitas szakszervezet kimutatása az ötből csak négy kórház adatait tartalmazza, ugyanis a megyei sürgősségi kórháztól nem kaptak erre vonatkozó információkat.