Nem hozott eredményt a december óta zajló japánsztrájk az egészségügyben

A japánsztrájk folytatódik, továbbra is fehér karszalaggal tiltakoznak a bérekre vonatkozó kormányintézkedés által hátrányosan érintett egészségügyi dolgozók. Képünk illusztráció • Fotó: Gecse Noémi

December 22. óta zajlik a japánsztrájk az egészségügyi rendszerben, amit azért indított el a Sanitas szakszervezet, mert

elégedetlen volt a kormány képviselőivel folytatott megbeszélések eredményével az elmaradt béremelések ügyében.

Az elmúlt héten volt egy megbeszélés, amelyen a kormány és a szakszervezetek képviselői vettek részt, és másnap az egészségügyi miniszter azt nyilatkozta: meg kell találni a megoldást arra, hogy minden egészségügyi dolgozó megkapja a béremelés idénre előirányzott részét, ne csak a dolgozók egy része – tájékoztatott a fejleményekről Nyulas Emma, a Sanitas szakszervezet Hargita megyei vezetője.

Nem hisznek az előrelépésben

„Ez nem is jelentene gondot – utalt a tárcavezető nyilatkozatára –, ha a törvényt alkalmaznák, nem is állna fenn ez a probléma.

Mi is várjuk, hogy milyen döntések születnek még ebben az ügyben, addig pedig folytatódik a fehér karszalagok viselése

– mondta a japánsztrájk folytatásával kapcsolatban. Azonban a tiltakozás folytatása ellenére nem hiszi, hogy egyhamar rendeződik az elmaradt béremelésekkel kapcsolatos probléma.

A decemberi megbeszéléséken kormány képviselői 120 napos haladékot ajánlottak, amely alatt beütemeznék az egészségügyben dolgozók béreit érintő elmaradt intézkedéseket, ezért az érdekvédelmi tömörülés megyei vezetője úgy véli, hogy

a szóbeli ígéretek ellenére a határidő vége előtt nem fog megoldás születni követeléseikre.

„Erről viszont minél előbb dönteniük kellene, mert nem mindegy, hogy meddig húzzák, halogatják ezt: ha az utolsó pillanatban lesz ez is eldöntve, akkor megint nem fog beleférni a költségvetésbe” – fogalmazott. Kitért arra is, hogy várhatóan más tiltakozási formákhoz sem folyamodhat a közeljövőben a szakszervezet, mert az omikron-esetek számának az emelkedésével várhatóan a köztéri tiltakozásokat is korlátozni fogják, így megyénként legfeljebb két szakszervezeti tag utazhatna el egy legtöbb száz fős fővárosi tiltakozásra.

Mit kérnek?

A szakszervezet már múlt év óta azt kéri, hogy a szaktárca minden egészségügyben dolgozónak emelje meg a bérét, ne csak egyes alkalmazotti kategóriák esetében.

A béremelést egy korábbi, 2017-es törvény írja elő, amelynek a szakaszos végrehajtásáról döntöttek, ám a béremelés múlt évre eső része elmaradt, így januártól az utolsó két negyedrészes emelést kellett volna bevezesse a szaktárca.

Ezzel szemben csak a tavalyra előirányzott, azaz egy negyedrészes emelést hagytak jóvá januártól, és azt is csak egyes alkalmazotti kategóriák esetében.

Tulajdonképpen csak azoknak emelkedik a bére e hónaptól, akik a betegek mellett dolgoznak, az irodai alkalmazottaké, a nem betegek mellett dolgozó kisegítő, illetve más személyzeti kategóriáké nem.

Nagyon sajnálja az említett alkalmazottakat, mert amúgy is ezeknek a személyzeti kategóriáknak a legalacsonyabb a bére, olyanok is vannak köztük, akik minimálbért kapnak, az infláció miatt az árak is megnőttek, „bizony nem sokat lehet manapság vásárolni egy ilyen fizetésből” – mondta Nyulas Emma.

A szakszervezet egyébként azt is kéri, hogy a bérpótlékokat ne a 2018-as fizetések alapján számolják ki – mint ahogyan az több pótlék esetében is zajlik jelenleg –, hanem aktualizálják az összes pótlékot a fizetések 2022-es értéke alapján.