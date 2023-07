Nem hagyták magára a Bekecs Néptáncegyüttest

Mint Benő Barna, az együttes vezetője a Székelyhonnak elmondta, egyre bizonytalanabbakká váltak a pályázati alapok, nehezen lehetett egy évadot ezekre a pénzekre alapozva megtervezni. Táncosaik közül is voltak, akik elmentek,

Nyárádszereda önkormányzata felvállalta, hogy létrehozza a Bekecs Táncszínházat, és oda alkalmazza őket, a műszaki munkatársakkal egyetemben. Ideiglenesen a fenntartási költségeket a kisváros költségvetésből oldják meg, de júliusban kérni fogják, hogy a visszaosztott jövedelemadóból támogassák őket, ahogy például a megyei tanács alárendeltségébe tartozó marosvásárhelyi filharmóniát vagy Ariel gyermek- és ifjúsági színházat.

„A fő gerinc továbbra is a néptánc marad, de szeretnénk más színházi műfajokat is kipróbálni és mindenképp nagy hangsúlyt fektetni az utánpótlásra, a fiatalokkal való foglalkozásra. Az új művészeti igazgató, Györfi Csaba is ebben fog segíteni nekünk.