Nem hagyják elveszni a huszadik század elején épült irodaházakat

A marosvásárhelyi városháza szeretné megmenteni a B kategóriás műemlékeket • Fotó: Haáz Vince

Noha a múzeum akkori igazgatója, a jelenlegi polgármester, Soós Zoltán többször is megkongatta a vészharangot, és az az ígéret is elhangzott, hogy a városháza alárendeltségébe tartozó Locativ Lakásgazdálkodási Vállalat az épületeket átadja a múzeumnak, az a mai napig nem történt még meg.

Hogyan tovább?

A Székelyhon érdeklődésére Marius Libeg, Soós Zoltán polgármester tanácsadója elmondta, az épületek most is a Locativhoz tartoznak, de a tervek között szerepel azoknak az átvétele a város tulajdonába. „A polgármester nagyon fontosnak tartja a megmentésüket és restaurálásukat” – mondta lapunknak Libeg, akitől azt is megtudtuk, hogy a most látható állagmegőrzési munkálatokat a lakásgazdálkodási vállalat végeztette el. Ahhoz, hogy az önkormányzat hozzáláthasson a felújításhoz, előbb a lakásgazdálkodási vállalattól át kell írni az ingatlant a városi vagyonlistára, aminek a folyamatát hamarosan elindítják – mondta még Marius Libeg.