Nem hagyják el a csíkszeredai városházát a katonák

Nincs megfelelő ingatlan számukra, ezért továbbra is a csíkszeredai városháza egyik szárnyát elfoglalva tevékenykedik a sorozási feladatokat is ellátó Hargita Megyei Katonai Központ. A Hargita megyei önkormányzat feladata a helyzet megoldása, de erre még várni kell.

Omladozó épületrész • Fotó: Gábos Albin

A városháza északi szárnyát foglalja el jelenleg a Hargita Megyei Katonai Központ, amely a sorozás mellett a tartalékos katonák nyilvántartását is végzi, és ugyanott van a székhelye a háborús veteránok szövetségének. Jelentős irodafelületek, illetve belső udvar is tartozik az épületszárnyhoz, amelynek a Petőfi Sándor utca felőli oldalán, a kocsibejáró közelében felirat is figyelmeztet arra, hogy

érdemes vigyázni, mert szotyog a vakolat.

A központ több évtizede az épület lakója, még abból az időből, amikor az egykor vármegyeházának épült mostani városházán a megyei közigazgatás intézményei tevékenykedtek.

Nem tehetnek semmit

Csíkszereda önkormányzata még 2011 decemberében döntött arról, hogy nem hosszabbítják meg a katonai központ bérleti szerződését, így próbálva rábírni őket a költözésre. Az indokok között szerepelt, hogy a törvény a megyei önkormányzatot kötelezi a székhely biztosítására, illetve, hogy

a kötelező sorkatonai szolgálat megszűnése után a központnak nem ott és nem ekkora felületen van a helye.