Nem győzik hangsúlyozni: mindenkit hazavárnak

Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Marosvásárhelyen az elmúlt napokban zajlott az EDWARD-projekt: a rendőrök felhívták a gépkocsivezetők figyelmét azokra az okokra, amelyek a súlyos balesetekhez vezetnek. Az EDWARD szó a közlekedési balesetben elhunytak nélküli európai napot jelzi (European Day Without a Road Death). Marosvásárhelyen többek között az Állomás tér és a Dózsa György utca kereszteződésénél állították meg a gépkocsikat, beszélgettek a vezetőkkel, és figyelmeztették őket arra, hogy tartsák be a törvényes előírásokat. Azért választották ezt a helyszínt, mert idén ennél a kereszteződésnél súlyos baleset történt, amelyben két ember életét vesztette.

Két halálos áldozatot követelt egy szombat reggeli baleset Marosvásárhelyen Súlyos közúti baleset történt a marosvásárhelyi Dózsa György utcai körforgalomnál, a nagy állomással szemben szombat reggel. Két jármű ütközött, mindkét sofőr életét vesztette.

Marius Andone rendőrfelügyelő, programfelelős elmondta, hogy Maros megyében a súlyos közúti balesetek legfőbb oka a megengedettnél nagyobb sebesség, a gyalogosgázolás és az elsőbbségadás elmulasztása.

Idén a megyében már 41 ember vesztette életét közúti balesetben,

ez a szám ugyanannyi, mint a tavalyi hasonló időszakban.

A figyelmeztető akció során megállították azokat a gépkocsivezetőket, akik nem adtak elsőbbséget vagy nem viseltek biztonsági övet, de azokat a kerékpárosokat, szekereseket és gyalogosokat is, akik figyelmetlenül közlekedtek, nem tartották be a szabályokat. Ezúttal mindenkit csak figyelmeztetésben részesítettek, és az érintetteknek szórólapokat is adtak, hogy otthon is tanulmányozhassák, milyen veszélyeket rejt, ha a közutakon nem tartják be az előírásokat.

Mint Gheorghe Filip, a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője a Székelyhonnak elmondta, idén szeptember 27-éig a megyében 115 súlyos közúti baleset történt, míg a múlt év hasonló időszakában 125. Idén kilenc ember vesztette életét közúti baleseteben, tavaly januártól szeptemberig tizenhét. A sajtószóvivő szerint jó hír, hogy csökkent a súlyos közúti balesetek és az elhunyt személyek száma, és reméli, hogy ez az elkövetkező időszakban is így lesz.

Európai uniós szinten Romániában a legmagasabb a közúti balesetben elhunytak száma, itt száz ilyen elhalálozás jut egymillió lakosra, míg az uniós átlag ötven.