Nem fűznek sok reményt a medvegondok rendezéséhez

Mindeddig nem ért el eredményt a környezetvédelmi minisztérium ellen benyújtott bűnügyi kereset ügyében a Zetelaki Területtulajdonosi Társulás. Az ügyészség nemrég elutasította a prevenciós célú medvekilövési kvóta jóváhagyásának az elmulasztása miatt kezdeményezett keresetet, a döntést megfellebbezte a társulás, de a tömörülés vezetője biztos benne, hogy a fellebbezést is el fogják utasítani. Mindeközben – a károk értékéről általa összegyűjtött hivatalos adatok szerint – a „medveprobléma” súlyossága fokozódik.

Nőtt a medvék által okozott károk összértéke az elmúlt években. Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Elutasította a főügyészség a 44 udvarhelyszéki közbirtokosságot tömörítő Zetelaki Területtulajdonosi Társulás által a környezetvédelmi tárca korábbi vezetője és egyik államtitkára ellen a nyár közepén benyújtott bűnügyi keresetet. Ezt azzal az indokkal kezdeményezte a társulás, hogy

a hatályos törvény ellenére nem hagyta jóvá a szakminisztérium a prevenciós célú medvekilövési kvótát, amellyel orvosolható lenne a medvevadászat 2016-os teljes betiltása óta fokozódó „medveprobléma”.

Időközben az országos vadásztársaság is hasonló keresetet nyújtott be az ügyészségre 22 romániai vadásztársaság képviseletében. Az ügyészség egy hónappal ezelőtt küldött választ a zetelaki társulás beadványára, elutasítva azt is, mert

álláspontjuk szerint a prevenciós kvóta jóváhagyásának az elmulasztása nem bűnügy

– tájékoztatta lapunkat a tömörülés vezetője. Benke József ugyanakkor elmondta, megfellebbezték az ügyészség döntését, ugyanis a vonatkozó törvény „egyik passzusa leírja, hogy ki kell adni a prevenciós kvótát május 15-ig, egy másik passzus pedig azt, hogy annak a be nem tartása bűnügy”. Mindezek ellenére

ő biztos benne, hogy a fellebbezést is el fogja utasítani az ügyészség, abban az esetben viszont a legfelsőbb bíróságnál emelnek panaszt

– mondta.

Nő a károk összértéke

A medvekárok száma állandóan növekszik, és ugyan a szakminisztérium nem teszi közzé az erre vonatkozó országos, illetve megyei adatok, Benke József elmondta, ő összesítette a hivatalos forrásokból származó számokat, és a károk összértéke igazolja állítását:

2018-ban a szaktárca 1,8 millió lej értékű medvék által okozott kárt állapított meg, 2019-ben ez az érték már 4,43 millió lej volt, 2020-ban pedig már az év első négy hónapjában elérte az előző esztendőben feljegyzett értéknek majdnem a felét, azaz a 2 054 000 lejt a medvék által okozott károk összértéke.

Kilövés már csak egyedi elbírálás alapján

A medvevadászat 2016-os teljes betiltása óta országosan csak úgynevezett beavatkozási (intervenciós) kilövési kvótát hagy jóvá a környezetvédelmi tárca,

ez évente 140 problémás medve ártalmatlanítását teszi lehetővé.

Ez a kvóta idén október első hetéig kimerült, addigra országszerte 259 kilövési kérést kértek a vadásztársaságok, összesen 300 problémás medvére, a szaktárca elbírálását követően 137 példány kilövését és 27 áthelyezését engedélyezték. A minisztériumhoz beküldött rendkívüli kilövési kérések száma alapján a székelyföldi megyékben a legfajsúlyosabb a medveprobléma:

a 259 kérésnek majdnem a felét – összesen 120-at – Hargita (40), Maros (42) és Kovászna (38) megyében működő vadásztársaságok küldték be a minisztériumhoz, amely nagyjából a kérések felét ítélte megalapozottnak.

A beavatkozási kvóta október eleji kiürülése óta országszerte lecsökkent a kilövési kérések száma, ugyanis azóta már csak egyedi minisztériumi elbírálás alapján, az adott kilövésre vonatkozó önálló minisztériumi rendelettel hagyható jóvá a problémás medvék ártalmatlanítása. Legutóbb november 11-én összesítették a kilövési kérések számát országszerte, az adatok szerint október első hetétől mindaddig 12 újabb kilövést kértek a vadásztársaságok, és egy kivételével az összeset elutasította a szaktárca.