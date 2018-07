Nem fizet semmit a lakó, mégis elviszik a szemetét

Egy köbméter szemét a természetvédelmi területről • Fotó: Facebook/Kovászna Megyei Természetvédelmi és Hegyimentő Központ

A központ munkatársainak tájékoztatása szerint a hulladékot a rétyi polgármesteri hivatal szeméttároló konténereibe szállították. A főként pillepalackokból álló szemét nagy részét a Feketügy legutóbbi áradása során hozta le a folyó, és a hulladék hátramaradt a gát mentén. A központ munkatársai legutóbb májusban gyűjtötték össze a szemetet a Rétyi Nyírben, akkor közel ötvenen vettek részt az akcióban, az önkéntesekhez csendőrök is csatlakoztak.

Márciusban egy egerpataki férfi két szekérnyi hulladékot dobott el a természetvédelmi övezet területén, a lomok között talált számlák alapján azonosították, és kétezer lejre bírságolták meg.

Máthé László, a Tega köztisztasági vállalat igazgatója lapunknak elmondta, egyre ritkábban fordul elő, hogy a patak partjára, az erdő szélére hordják a szemetet. „Még mindig akadnak gyarló, felelőtlen emberek, akik szétdobálják a szemetet, ám ez egyre ritkábban fordul elő” – szögezte le az igazgató.

Emlékeztetett, két évvel ezelőtt változtattak a begyűjtés módján, már nem osztogatnak matricákat, abból a háztartásból is elviszik a hulladékot, amellyel nem állnak szerződéses viszonyba, és ahol nem fizetnek szemétszállítási díjat. Ennek az értékét az önkormányzattól hajtják be.

Az a cél, hogy ne kerüljön a szemét rossz helyre. Amit kitesznek, mi elszállítjuk. Az újrahasznosítható hulladék esetében még mennyiségi korlátozás sincs, ha három zsákkal tesznek ki, mi három üres zsákot hagyunk

– részletezte az igazgató. Máthé László szerint most már nincs, amiért kihordani a hulladékot az erdő szélére, a patak partjára, hiszen akkor is elszállítják, ha ezért nem fizetnek. Ugyanakkor rámutatott, egyre több civil szervezet rendez közterületen, folyók, patakok mentén takarítást, sőt a vidéki önkormányzatok a szociális segélyért dolgozókat is bevonják időközönként az ilyen akciókba.