Nem engedik uniós pénzek közelébe a mutyis járműbeszerzésbe keveredett polgármestert

Hasonló döntést hozott a bíróság Cadar feltételezett bűntársa, C. C. V. esetében is. A marosvásárhelyi ítélőtábla szerdai döntése jogerős – írja az Agerpres hírügynökség.

A DNA szeptember 11-én jelentette be, hogy büntetőeljárást indított Déda polgármestere és két feltételezett bűntársa ellen az Európai Unió költségvetéséből származó pénzalapok jogosulatlan igénybevételéért hamis, pontatlan vagy hiányos dokumentumok felhasználása, illetve ebben való bűnrészesség révén.

Az ügyészek Lucreţia Cadar mellett hasonló bűncselekmények gyanúja miatt őrizetbe vették két feltételezett bűntársát, C. C. V. projektmenedzsert és L. M. P.-t is.

A nyomozati anyag szerint 2018-ban Déda polgármesteri hivatala több pályázatot nyert az Emberi Erőforrás Operatív Programon keresztül, amelyek a társadalmi felzárkózást és a szegénység visszaszorítását célozták. A projektek révén 336 személynek kellett volna vállalkozói tanácsadásban részesülnie, 20 személy pedig új vállalkozásának elindításához részesült volna uniós támogatásban a dédai polgármesteri hivatalon keresztül.

Az ügyészek szerint 2021 és 2023 között Lucreţia Cadar polgármesteri minőségében, két bűntársa támogatásával meggyőzte a település több hátrányos helyzetű lakóját, akik megfeleltek a pályázati feltételeknek, hogy cégvezetőkként szerepeljenek a hivatalos dokumentumokban, és ezáltal a dédai polgármesteri hivatalon keresztül hozzájussanak a projekt keretében nyújtott finanszírozásokhoz.