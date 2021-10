Nem elég, hogy betört egy bárba, még egy pénztárcát is eltulajdonított egy autóból

Lopáson értek a rendőrök egy agyagfalvi férfit, aki egy helyi bárba tört be hétfőn, nem sokkal este 11 óra után.

• Fotó: Barabás Ákos

A gyanú szerint a 44 éves férfi egy lakóhelyén található bárba és annak udvarára hatolt be, és tulajdonított el különböző javakat, a járőröző hatóságiak azonban tetten érték. Lebukását követően a rendőrök megmotozták a férfit, akinél több doboz cigarettát és egy doboz sört is találtak, amelyeket a bárból tulajdonított el.

Ezen kívül egy pénztárca is előkerült a motozás során, amely 629 lejt, bankkártyákat és egy személyi igazolványt is tartalmazott. Mint kiderült, a pénztárca is egy helybéli tulajdona volt, amelyet a bár udvarán parkoló autóból lopott el a férfi.

Az ügyben minősített lopás megalapozott gyanújával folytatódik a nyomozás, az gyanúsított teljes bűnügyi tevékenységének feltérképezése érdekében.