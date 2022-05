Nem elég bevallani, be is kell fizetni az adót

Máthis István, a Kovászna Megyei Pénzügyi Hivatal helyettes igazgatója lapunknak elmondta: az adóbevallás határidő után is benyújtható, viszont ilyen esetben fennáll a szankció kockázata, viszont

Az Országos Adóhatóság (ANAF) azt javasolja, hogy az egységes adóbevallást elektronikus úton nyújtsák be, azaz az úgynevezett privát virtuális téren (Spațiul Privat Virtual – SPV) keresztül, vagy az e-guvernare.ro weboldalon, elektronikus aláírás használatával. Mivel sokan halasztottak utolsó percre a feltöltést, a rendszer lassabban működik. Máthis István felhívta a figyelmet, hogy

nemcsak be kell nyújtani az adóbevallást, hanem ki is kell fizetni a vonatkozó összegeket, hiszen ennél a fejezetnél rosszabbak a mutatók.

Kovászna megyében a becslések szerint 17,3 millió lej kellene befolyjon az államkasszába, de az összeg 68 százalékát még nem fizették be, így szerda éjfélig még 11,4 millió lej kellene beérkezzen. Aki nem fizet, június elején kap egy felszólítást, akkor még lehetősége lesz törleszteni, akár 12 hónapra átütemezve is, ha nem,

Máthis István az adófelajánlás kapcsán elmondta, aki szerda éjfélig nem él ezzel a lehetőséggel, az államkasszában hagyja a jótékony célra felajánlható összegeket. Tavaly 15 ezer Kovászna megyei lakos rendelkezett az adója 3,5 százalékáról, egy részük két évre, ők most nem kell tegyenek semmit. Idén két nappal a határidő előtt még csak 8600 felajánlás érkezett be, bíznak abban, hogy ezek száma is növekszik szerda éjfélig.