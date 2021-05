Nem drágul a távhőszolgálatás, megemelték a tanulmányi ösztöndíjak értékét Székelyudvarhelyen

• Fotó: Erdély Bálint Előd

Hargita Megye Tanácsa 1,3 millió lejt utalt át Székelyudvarhely számára a személyi jövedelemadó visszaosztásból származó alapjából, amelyből 1,25 milliót az Orbán Balázs Általános Iskola tornatermének megépítésére fognak hasznosítani helyileg, a többit pedig a városi piac modernizálására költik. A helyi költségvetés ugyanakkor további 3 millió lejjel bővült, amiből 2,8 milliót egészségügyi eszközök vásárlására fordíthat a városi kórház, a fennmaradó részt pedig épületjavításra – szavazták meg csütörtökön az önkormányzati képviselők.

Nincs nagy változás

Az Urbana Rt. idei költségvetés-tervezetét Németi Zoltán gazdasági igazgató mutatta be. Mint mondta, a távhőszolgáltatás ára továbbra is gigakalóriánkénti 468,33 lej marad, a költségeik 55 százalékát nyersanyagokra fogják fordítani, 28 százalékát pedig a személyzet bérének megtérítésére. A jövedelmüket 6,15 millió lejesre becsülik, amibe a 106 ezer lejes profit is bele van foglalva. Miután ezt jóváhagyták a jelenlévő önkormányzati tagok, hasonlóan helyeselték a vállalat alapító okiratának módosításait is, amely egyebek mellett most már pontosítja a képviselő-testület, valamint a közgyűlés hatásköreit.