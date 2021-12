Nem csak az ünnepek alatt kell a lelki segély

Az előttünk álló ünnepi időszakot jellemzően családi körben kívánja eltölteni az emberek nagy része, vannak azonban, akiknek több rosszat, mint jót tartogat ez a periódus. Ilyenkor ugyanis feszültté válhat családi légkör, felerősödhetnek a konfliktusok, vagy akár a magány érzése is. A Hargita megyei lelkisegély-szolgálatnál ezért arról érdeklődtünk, gyakrabban keresik-e fel őket az ünnep közeledtével.

Képünk illusztráció • Fotó: Barabás Árpád

A hívók száma nagyjából eloszlik egész évben, de természetesen vannak csendesebb és zsúfoltabb esték, a különbség azonban nem számottevő annyira, hogy ki lehessen emelni konkrét periódusokat – tudtuk meg Tőke-Mátéffy Noémitől, a lelkisegély-szolgálatot működtető Áradat Egyesület kommunikációért felelős munkatársától.

Mint kiderült, nem az ünnepi periódus, sokkal inkább a koronavírus okozta krízis első időszaka nevezhető inkább kiemelkedőnek a segélykérő hívások tekintetében.

Akkor az ügyeleti órák száma is több volt, a mostani napi négy órás ügyelethez képest napi 16 órában várták a hívásokat az önkéntesek. Talán meglepő, de a téli ünnepek közeledtével általában nincs változás a hívások számát illetően, így ebben a periódusban is ugyanúgy működik a lelkisegély-szolgálat rendszere, mint az év többi részében. Mivel a tapasztalatok azt mutatják, hogy a hívások száma megoszlik egész évben, az ünnepi időszakban az ügyeletben levők számát illetően sincs változás: ilyenkor is naponta egy-egy önkéntes várja a hívásokat, hétköznaponként 19 és 23 óra között.

A szolgálat ma már több felületen is elérhető, melyek közül a telefonos elérhetőség a legnépszerűbb, de emellett az emailes változatot is előszeretettel használja főként a fiatalabb korosztály – részletezte az egyesület munkatársa.

Kérdésünkre, hogy melyik korosztály tekinthető a legveszélyeztetettebbnek a segítség kérések alapján, Tőke-Mátéffy Noémi azt válaszolta, hogy minden életkornak megvannak a maga krízishelyzetei, amelyben jól jöhet a segítség,

a serdülőknek azonban az online térbe való visszaszorulás miatt nincs könnyű dolguk jelenleg, hiszen az életükben ez az a periódus, amely leginkább a kapcsolódásokról, személyes találkozásokról kellene szóljon.

Így a lelkisegély-szolgálat munkatársa őket emelte ki, mint potenciálisan veszélyeztetett korosztályt. „Rájuk talán még fokozottabban kell most figyelnünk, és segítenünk kell, hogy legyen, akivel a nehéz érzéseikről, problémáikról, jó és rossz élményeikről beszéljenek” – mondta.

Ugyanakkor azt is kiemelte, hogy nagyon fontos figyelni a magányos, egyedül élő, idős emberekre is, valamint azokra, akik bántalmazásban élnek, akik függőségben szenvednek, vagy pszichés problémáik vannak. Egyszóval mindenkire, aki bármilyen okból reménytelennek, kilátástalannak látja a helyzetét, és megértésre, meghallgatásra vágyik.

Ezenkívül arra biztat mindenkit, aki ebben a helyzetben van, hogy amennyiben a környezetében nem talál segítségre és meghallgatásra, keresse fel a 0754-800-808-as telefonszámon a lelkisegély-szolgálatot, vagy írja le problémáját az e-mail címükre, mert a szolgálatnál mindig lesz, aki teljes odafigyeléssel meghallgatja és megérti őket.