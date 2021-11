Nem a szállodára, igen a művészetre

A marosvásárhelyi Mihai Eminescu Ifjúsági Ház sorsáról és rendeltetéséről is döntés születik az elkövetkező időszakban, és kiderül, hogy mi lesz a rendezvénytermekkel, a szállodával és az étteremmel. Az biztos, hogy a jelenlegi városvezetés nem akar szállodaipari szolgáltatást biztosítani, de szeretne egy kortárs művészeti központot létrehozni ott.

Az épületegyüttes felújításra szorul. További rendeltetéséről az elkövetkező hetekben döntenek • Fotó: Haáz Vince

Marosvásárhelyen, az egyetemi bentlakások és több nagy egészségügyi intézmény közelében van egy vendéglőből, szállodából és rendezvénytermekből álló épületegyüttes, amely Mihai Eminescu Ifjúsági Ház néven ismert. Hivatalosan a Mihai Eminescu Kulturális Központból és a két csillagos besorolással rendelkező Ifjúsági Szállóból áll.

Fénykorában igazi rendezvényközpont volt, ahol orvosi és más jellegű konferenciákat tartottak, és a résztvevőket ott helyben el tudták szállásolni – 42 kétágyas szoba van az épületben –, a vendéglőben étkezésüket is biztosítani tudták.

Azonban az elmúlt évtizedekben szinte semmi befektetés nem történt az épületben, így lassan nem tudta betölteni a rendeltetését. A négyszáz férőhelyes nagyteremben lakótársulási gyűléseket, kisebbe előadásokat tartottak, az alagsorban szórakozóhely működött, az emeleti termeket különböző egyesületek és klubok, egyetemista szerveztek használták, bérelték. A szállodában a városnapokra érkező testvértelepülési küldöttségeket szállásolták el.

A tavalyi helyhatósági választások után átvizsgálták az épületegyüttes működtetőjét, és kiderült, hogy számos visszaélés történt, jelentős adósságokat halmozott fel a volt vezetőség, és jelenlegi állapotában nem lehet már működtetni a szállodát, vendéglőt.

Jelenleg egy oltóközpont működik az épületben, amely elfoglal pár földszinti termet.

Marosvásárhely polgármestere, Soós Zoltán a Művész Mozi bezárása és átalakítása kapcsán azt mondta, hogy a mozi négy alkalmazottját átveszi a Mihai Eminescu Kulturális Központ, ahol jelenleg épp zajlik a tevékenység átszervezése.

Megtudtuk, hogy egy kortárs művészeti központot szeretnének létrehozni, amelyben fontos szerepet kap majd a táncművészet is. Vásárhelyen van ilyen jellegű képzés, volt egy magán társulat is, de az részben a járványügyi megszorítások miatt megszűnt, így szükség van egy olyan helyre, ahol a modern táncosok is felléphetnek, fejlődhetnek.