Nehezményezték, hogy egyes közbeszerzési eljárásokat külsős cégeknek szerződnek ki

Huszonkét napirendi pontról született döntés a székelyudvarhelyi képviselő-testület októberi ülésén • Fotó: Beliczay László

Huszonkét napirendi pontot vitatott meg a helyi önkormányzat, köztük közvilágításról szóló határozattervezetről is döntöttek a csütörtöki tanácsülésen. A Zöldliget lakónegyedben kivitelezendő közvilágítás megvalósíthatósági tanulmányának mutatóit Albert Sándor városmenedzser ismertette. Mint elmondta, 81 led-világítással rendelkező oszlop felszereléséről van szó, ami 2550 méternyi elektromos kábel földbe helyezését is feltételezi, ennek becsült értéke közel 604 ezer lej. A határozattervezet elfogadását követően a testület szavazott az alintézmények költségvetésének a kormánypénzek visszaosztásából történő kiegészítéséről: többek közt az Eötvös József Szakközépiskola számára 120 ezer, a Tomcsa Sándor Színháznak 235 ezer lejt javasoltak, továbbá 100 ezer lejt csoportosítanak át a Városi Sportklub személyzeti keretéből a beruházási keretébe. Az urbanisztikai osztálynak a kataszteri hivatallal kötött szerződése révén 160 ezer lejt tudnak a költségvetésbe befoglalni a kültelkek ingyenes telekkönyvezésére.

HIRDETÉS

Berde Zoltán ülésvezető elnök adott hangot az RMDSZ-frakció véleményének, miszerint örvendetes, hogy a kormánypénzek visszaosztásából Székelyudvarhely is részesül, ellenben sajnálatos, hogy egy 19 pontos igénylistából, amelyet a város a hatóságok felé továbbított, lényegében egyetlen tétel van teljesen kidolgozva és befoglalható a költségvetésbe.

Arra kérik a városvezetést, hogy legközelebb időben készítse elő a projekteket, hiszen novemberben is várható hasonló visszaosztás.

Berde szerint a Zöldliget lakónegyed közvilágítása fontos ugyan, de más hasonló projekt nincs előterjesztve, holott ha a közvilágításról beszélünk, a város számos pontján vannak még problémák.

Albert Sándor városmenedzser határozottan visszautasította, hogy a listán lettek volna olyan projektek, amelyekre nem készültek volna megvalósíthatósági tanulmányok. Mint elmondta, olyan tételek is szerepeltek rajta mint a távhőszubvenció kiegészítése, vagy a szociális igazgatóság költségvetés-kiegészítése, amelyekkel kapcsolatban már a múlt havi tanácsülésen is volt döntés, és a mostani visszaosztásból is kerül oda jelentős összeg. A listán több tétel is olyan projektekkel kapcsolatos, amelyek nem értek még olyan fázisba, hogy további önrészt kelljen hozzájuk tenni, folytatta Albert Sándor. Ami pedig a város más pontjain fennálló közvilágítási problémákat illeti, a költségvetésben maradt pénz ezek megvalósíthatósági tanulmányainak megrendelésére, ezt még idén el is indítják – tette hozzá.