Nehézkes a kóborkutya-falkák befogása

A tüzelési időszakban tanácsos elkerülni a kóbor kutyákat • Fotó: Székelyudvarhelyi Közlekedési Info/Facebook

A közösségi hálón osztották meg a lakók, hogy napok óta több nagy egyedet számláló kutyafalka tanyázik a Rózsa és a Szentimre utcákban. Mint kiderült, a lakók korábbi esetekben a helyi rendőrségnél tettek bejelentést, és bár ezt most is megtehetik, az egység csak továbbítja a panaszokat – hangsúlyozta László Szabolcs, a helyi rendőrség vezetője. Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala a köztisztasági vállalattal kötött szerződést a kutyák befogására:

az elfogás kábítólövedékkel történik, az állatokat ezek utána városi menhelyre szállítják,

ahol azonnal állatorvosi vizsgálaton esnek át (azonosító chippel látják el, beoltják és féregtelenítik a kutyákat).

„Havonta három-négy alkalommal szervezünk kutyabefogási akciót, ilyenkor a bejelentések alapján kiküldjük a csapatot az adott címre vagy helyszínre” – mondta el lapunknak Ember Attila, a hivatal referense.

Az említett esetről azonban még sem írásban, sem telefonon nem érkezett bejelentés a hivatalhoz.

Megtudtuk, amennyiben a lakók még a napokban jelzik a problémát, várhatóan a szakcég a hét végéig be is fogja a kutyákat. Az illetékes azonban fontosnak tartotta hozzátenni, a falkába szerveződött kutyák befogása különös nehézséget okoz – tavaly erre volt már példa –, hiszen, amint az első kutyát elkábítják, a lövésre szétszéled a többi, ezért egy-egy ilyen csoport elfogása napokba vagy hetekbe is telhet.