Nehezebb dolguk volt idén a gyümölcsárak emelkedése miatt a pálinkafőzőknek

Három fő- és egy különdíjat, három kiemelt nagydíjat, közel harminc Championt, és több mint háromszáz arany-, bronz- és ezüstérmet is kiosztottak virtuálisan a vasárnapi eredményhirdetésen.

„A bukaresti kormány megszorításai miatt az önkormányzatok egyre inkább gúzsba kötve dolgoznak. A közberuházások mellett sajnos fontos rendezvényeinket is ellehetetlenítették, ez a gála is egy ilyen. Ezért ebben az évben csak ilyen formában találkozunk, de ez az idei versenyre beérkezett minták kiértékelését, a párlatok minősítését, a pálinkák minőségét nem befolyásolja” – fogalmazott Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke az esemény Facebook-oldalán közzétett élő videóban.

A verseny szervezői idén kiemelték és külön díjazták az Erdélyben komoly múlttal, hagyományokkal rendelkező párlatokat (alma, szilva és gyűjtött erdei vagy vadontermő gyümölcsök), amelyeket a Champion-díjasok mintái közül válogattak ki. Kiemelt nagydíjban részesült Vass Csongor a batul almával, a Potio Nobilis a Sanct Georgius vadmálnával, valamint szilvapálinkával is.

Egyedi főzetért járó különdíjat is kiosztottak Barabás Attilának, aki mákos meggypálinkával lepte meg a zsűrit.

Szőlő eredetű termékek közül győzött a delavári és a feketeleányka szőlő. Egzotikumnak számítottak a citrom és sárgadinnye párlatok, ezek legjobbjainak készítőit is Champion díjban részesítették.

Azok a főzők akik megfogadták a zsűri tanácsait, jobban is teljesítettek, a minőségi ugrás így jelentősen érzékelhető volt az idei versenyen. Takács László, a Quintessence pálinka- és párlatverseny igazgatója, a Transylvanian Spirit zsűrijének elnöke szerint annak ellenére is kimagaslóbb eredmények születtek, hogy a tavalyihoz képest körübelül 300 mintával kevesebb érkezett be. Állítja, hogy