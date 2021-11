Nehéz helyzetbe kerülhet a távhőszolgáltató Gyergyószentmiklóson, amennyiben nem rendezik tartozásaikat a lakók

A felhalmozott adósság törlesztésére kéri a Gyergyószentmiklósi Hő-, Víz- és Csatornaszolgáltató Közmű az érintett fogyasztókat. Ellenkező esetben kénytelenek végrehajtóhoz fordulni, ez esetben az adósság mellett a perköltségeket és egyéb illetéket is a fogyasztónak kell kifizetnie. A szolgáltató szerint az is megtörténhet, hogy a kintlévőségek miatt akadozni vagy akár szünetelni fog a távhőszolgáltatás Gyergyószentmiklóson.

Nem kellene idáig eljutni. Adósságaik törlesztésére kéri az érintett fogyasztókat a Gyergyószentmiklósi Hő-, Víz és Csatornaszolgáltató Közmű (illusztráció) • Fotó: Erdély Bálint Előd

A Temesváron kialakult helyzet elkerülése érdekében, a Gyergyószentmiklósi Hő-, Víz- és Csatornaszolgáltató Közmű a felhalmozott adósság kifizetésére kéri a fogyasztóit. Mint mondják,

2020-hoz képest jelentős mértékben megugrott az az összeg, amivel fogyasztók tartoznak a szolgáltatónak.

A jelenlegi adósság 3 millió lejt tesz ki, ebből 734 ezer lej a jogi személyektől származó kintlévőség, a többi pedig a természetes személyek adósságából tevődik össze – sorolta György János, a szolgáltató kommunikációs referense. „Tavalyhoz képest ez a másfélszeresével megnövekedett adósság akkora összeget jelent, amit már nagymértékben megérez a szolgáltató. Összehasonlításként: a 2020-as tartozás közel a tavalyi év teljes fűtőanyagának ellenértékét tette ki.

Jelen pillanatban a megemelkedett energiaárak mellett nem szeretnénk hasonló cipőben járni, mint a temesvári közművek, ugyanis a kintlévőségek jelentős elakadásokat jelenthetnek a mi fizetőképességünkben is

– hangsúlyozta György János.

Rendezni kell a számlákat

A fogyasztói számlák kifizetésére 30 napot szabott meg a szolgáltató, erre jön rá a 15 napos türelmi idő, majd ezt követően büntetőkamatot számol fel a késésért a szolgáltató. A következő lépés már a végrehajtó általi pénzbehajtás, ez azonban hosszas folyamat – nyilatkozta a szolgáltató kommunikációst szakembere. „Jelenleg is több mint 1,2 millió lej van végrehajtói behajtás alatt, és hamarosan még 750 ezer lej értékű adósság kerül végrehajtóhoz. Itt azonban tudni kell, a végrehajtási eljárás elég hosszú folyamat, és ezek az összegek csak az 50 százalékát teszik ki annak, ami a lakosságnál van.

Ezért is kérjük ismételten a fogyasztókat, hogy rendezzék számláikat, mert ha a mi adósságaink is halmozódnak és a közmű fizetésképtelenségbe kerül, az a szolgáltatás kimaradását is jelentheti

– figyelmeztetett a gyergyószentmiklósi közmű kommunikációs szakembere.

HIRDETÉS

Beszámolt arról is, hogy bővült a számlabefizetési lehetőség, mostantól a cég székhelyén történő készpénzes és egyéb utalásos lehetőség mellett a PayPoint rendszeren is lehet fizetni. Ugyanakkor azt is elmondta, valószínűleg a megemelkedett energiaárak miatt, kénytelenek lesznek drágítani, de sem az értékekről, sem az áremelés időpontjáról nem tudott még konkrétumokkal szolgálni.

Temesvári gondok



Több mint 56 ezer lakásban és öt kórházban kapcsolták le a távfűtést október második felében Temesváron, miután az önkormányzat felügyelete alatt működő Colterm távfűtési társaságot fizetésképtelenné nyilvánította a Temes Megyei Törvényszék, a szolgáltató pedig elzárta a gázcsapot. Közben ideiglenesen rendeződött a helyzet (az önkormányzat egy másik szolgáltatóval kötött szerződést), ám korántsem oldódott meg a nyugat-romániai nagyváros ez irányú problémája.