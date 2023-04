Negyvenkét jószágot pusztított el a medve Nagykadácsban

Kifejlett medve tört be a hétvégén egy nagykadácsi gazdaságba, ahol negyvenkét bárányt, juhot és kecskét pusztított el, jelentős károkat okozva a gazdának. Akkor figyelmeztető lövésekkel sikerült elriasztani a nagyvadat, de később többször is megjelent a közelben. A polgármester szerint ki kell lőni a medvét, ha ismét veszélyes helyzet alakul ki – erre fel is vannak készülve.