Negyven telekből huszonkét házhelyre kötöttek szerződést, tizennyolc pedig gazdára vár

Gazdára vár tizennyolc telek, amelyekre a sepsiszentgyörgyi önkormányzat által indított Gyere haza program keretein belül pályázhatnak a városból elszármazott, de hazavágyó 18 és 35 év közötti fiatalok. Bár továbbra is folyamatos érdeklődés övezi a programot, Vargha Fruzsina alpolgármester szerint az önkormányzatnak továbbra is dolgoznia kell azon, hogy jobb körülményeket teremtsen a fiataloknak.

A város önkormányzata 2009-ben indította el a Gyere haza programot, hogy ezzel is hazatelepedésre ösztönözze a külföldre költözött fiatalokat. A kritériumrendszer szerint a jelentkezők – függetlenül attól, hogy távolabbról térnek haza, vagy már a városban élnek – a pályázat elbírálásáig nem rendelkezhetnek saját telekkel vagy ingatlannal, valamint kötelezően be kell tölteniük a 18. évet, de nem haladhatják meg a 35-öt. Fontos továbbá az is, hogy a ház építési költségeinek legkevesebb 10 százalékával kell rendelkezniük az igényléskor.