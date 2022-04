Négyből egy csíkszeredai borvízforrásnál vannak időnként gondok a szemét miatt

Rendszeresen feltelik vízzel a csíkzsögödi borvízforrás előtti rész, mivel eldugulnak a lefolyók az összegyűlt szemét miatt. Ez nemrég újra megtörtént, a csíkszeredai polgármesteri hivatalnak kellett szivattyúzással megközelíthetővé tennie a kutat. Az eset kapcsán körbejártuk a város másik három borvízforrását is, hogy megnézzük milyen állapotban vannak.

Kilátogattunk a zsögödi helyszínre mi is, ahol azt tapasztaltuk, hogy időközben az városháza kitisztíttatta a kút környékét, így újra hozzá lehetett férni a kifolyókhoz.

heti két alkalommal a szociális segélyben részesülők is megtisztítják a források környékét az eldobott hulladékoktól is.

Rendezettebb a többi forrás

Meglátogattuk a csíksomlyói borvízforrást is, amelyet nagyon gyakran keresnek fel nemcsak a helybéliek, hanem a csíksomlyón megforduló turisták, zarándokok is. Vannak időszakok, amikor a forrásnál sorba kell állni, hogy megtölthessük palackunkat, főleg olyankor, amikor valaki több zsák palackkal érkezik a kúthoz. Mi csendesebb időszakban jártunk ott, csak egy személlyel találkoztunk a forrásnál. Mint beszélgetésünk során kiderült, Gecző Lajos rendszeresen innen hordja a vizet Csobotfalvára, ahol él, és ezt tették szülei és nagyszülei is.