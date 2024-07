Csíki Jazz: négy nap, kétezer néző

A rendezvény négy napja alatt hét ország fellépői tizenöt zenei stílust mutattak be. Hallhatók voltak helyi művészek, de voltak fellépők Bukarestből, Szebenből, Magyarországról, Franciaországból, Németországból, Spanyolországból, Norvégiából és Svédországból is. Csütörtökön tehetséges gyermek- és ifjúsági zenekarok is bemutatkoztak az úgynevezett „majdnem dzsessz” napon.

Hirdetés

A workshopoknál idén a zene és irodalom találkozásának szenteltek nagyobb teret a szervezők, ugyanakkor a művészeti ágazatok közül a festészet is csatlakozott a fesztiválhoz: a Nagy István Művészeti Szakközépiskola diákjai négy napon át alkottak a koncertek alatt a várban.