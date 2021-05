Négymillió euró a várban lévő épület és vártérre vezető utca felújítására

• Fotó: Gálna Zoltán

A közkedvelt segesvári várban levő Mihai Eminescu előadótermet elsősorban kulturális rendezvényekre használják, volt már benne könyvbemutató, dzsesszkoncert is. A nagy előadótermet, de adminisztrációs irodákat is magában foglaló épület alapos felújításra szorul, és a pályázaton nyert, vissza nem térítendő összegből kívül-belül korszerűsítik az ingatlant, beletérve a kapubejáratot és a külső erkélyeket is.

A vártérre vezető Nicolae Bălcescu utca egy része jelenleg terméskövekkel van kirakva, de sok helyen hiányos, gödrös. Az út teljes felújítása során 26 parkolóhelyet is kialakítanak. A gyulafehérvári Központi Fejlesztési Régiónál benyújtott pályázat összértéke 4,14 millió euró, ennek 98 százaléka vissza nem térítendő uniós támogatást, a többi részt a helyi önkormányzat kell biztosítsa. A nagylélegzetű beruházást 2023 végéig kell befejezni.