Negatív koronavírusteszt mint útlevél

Számos országba már csak negatív koronavírusteszttel utazhatnak be szerdától a román állampolgárok, fontos azonban tudni, hogy a csak román nyelven kiállított teszteredményt nem fogadják el a külföldi határátlépéskor. A laboratóriumokban a vizsgálat igénylésekor jelezni kell, hogy külföldi utazáshoz kell a teszt, és hasznos mielőbb időpontot foglalni a vizsgálatra, ugyanis egyes laboratóriumok már most is a kapacitásuk határán állnak.