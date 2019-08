Nassolni, egészségesen – házi készítésű chipsek a Főnix Konyhában

Miért vennénk chipset a boltban, ha mi magunk is elkészíthetjük házilag? Erről és az alapanyagok változatosságáról beszélgettünk Bándi Sándor Domokossal, a Főnix Konyha szakácsával, aki az ízesítés és a mártogatók összeállításának rejtelmeibe is beavatott.

Sokféle zöldségből készíthetünk chipset, nem szabad leragadnia pityókánál • Fotó: Bándi Sándor Domokos

Jóval egészségesebb, ha a bolti kínálat helyett mi magunk készítünk házilag chipset, hiszen azokban nincsenek tartósítószerek és egyéb adalékanyagok – fejtette ki portálunknak Bándi Sándor Domokos. Mint mondta, ebben az esetben

az alapanyagokban sem kell a pityókára szorítkozni, hiszen választhatunk akár zellert, céklát, paszternákot vagy sárgarépát, de több más zöldséget is.

Ha az édesebb ízeket kedveljük, akkor pedig gyümölcsökben is gondolkodhatunk: banán, alma, körte stb. „Amíg elmegyünk a boltba és megvásárolunk egy tasak előre gyártott chipset, az idő alatt mi magunk is elkészíthetjük. Ez már csak azért is előnyös, mert mi magunk dönthetjük el, hogy miként ízesítjük. Ne felejtsük el azt sem, hogy a gyerekek rendszerint szeretik a chipset, ez pedig számukra is egészségesebb, ha magunk készítjük el” – így a szakács.

Kétféle módszer

A chipsek elkészítése minden esetben az alapanyagként használt zöldség, illetve gyümölcs vékony szeletekre vágásával kezdődik, ezek megsütésére azonban már két módszer is létezik.

A legegészségesebb megoldás, ha ezeket a chipseket sütőpapírra helyezve tesszük be a 110 Celsius-fokra állított sütőbe és negyven percig sütjük.