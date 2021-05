Nappali foglakoztatóközpont épül Homoródalmáson

Idősek számára épül nappali foglalkoztatóközpont Homoródalmáson, ahol egészségügyi rutinvizsgálatokat is fognak végezni a megbízott szakemberek. A munkálatokat még idén ősszel be szeretnék fejezni.

Késő ősszel fejeződnek be a munkálatok • Fotó: Beliczay László

A munkálatok 85 százalékával már elkészültek – felújították a tetőzetet és a villanyhálózatot, leszigetelték az épületet, beszerelték a fűtésrendszert, kicserélték az ajtókat és ablakokat stb. –, azonban még hátra vannak kisebb vakolási munkálatok, a falak lefestése, a padolás, valamint a kinti tereprendezés. Utóbbi részeként vissza kell helyezni a földmunkák részeként felszedett térköveket. Noha április végére kellett volna befejeződjenek a munkálatok, a járványhelyzet miatta nehézségek okán ez nem valósulhatott meg.

Az új határidőt december végére tűzték ki, de a polgármester reményei szerint már késő ősszel megnyithatják az foglalkoztató központot.

• Fotó: Beliczay László

Kisbuszt is vásároltak

Tikosi rámutatott, a projekt részeként nem csak az épület bútorzatát és egyéb szükséges berendezéseket, orvosi felszereléseket vásárolhattak meg, de költhettek egy kisbuszra is, amellyel megoldható az idősek oda- és hazaszállítása. Utóbbiban egyebek mellett a mozgássérültek számára fontos emelőszerkezet is van. Kérdésünkre arra is kitért, hogy ugyan felmerült egy bentlakó típusú öregotthon megépítésének ötlete is, de az már túl nagy beruházás lett volna a község számára.