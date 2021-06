Napköziotthonnal gazdagodott Farkaslaka, de bölcsődét is terveznek

Az Európai Unió Vidéki Beruházások Ügynökségénél (AFIR) sikeresen pályázva építtethette meg a napköziotthont a farkaslaki önkormányzat, amelyhez közel 500 ezer eurós támogatást kaptak, a 30 ezer eurós önrészt pedig Hargita Megye Tanácsának segítségével tudták kifizetni – fejtette ki lapunknak Kovács Lehel helyi polgármester. Mint mondta, az épület száz gyereket tud befogadni, az oda járó gyerekek már tanulhattak a létesítményben, ám annak felavatására és bemutatására csak most volt lehetőség a járványügyi helyzet miatt.

A szerdai ünnepségen Mihály Edit, az intézmény igazgatója hangsúlyozta, az oktatók és a szülők is nagyon várták már a jól felszerelt napközi létrehozását, ahol 21. századi körülmények között tanulhatnak a kicsik. Kovács Lehel a megvalósítás nehézségeiről beszélt, ugyanakkor jóleső érzéssel töltötte el, hogy hamar megtelt gyerekekkel az új épület. Rámutatott,

a szülők mindennapjainak megkönnyítése érdekében folytatott munkát azonban nem fejezték be, hiszen már be is nyújtottak egy pályázatot a fejlesztési minisztériumnál egy bölcsőde megépítése érdekében.

Ezenkívül a diákok délutáni oktatásának megszervezésén is dolgoznak. Céjuk az, hogy minél jobb legyen a községben élni és minél többen vállaljanak gyereket.