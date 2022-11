Napkollektorokkal segítik az elszigetelt háztartások áramellátását

Összesen 260 ezer euróra pályázott Hargita Megye Tanácsa a Norvég Alapnál, amelyből elszigetelt háztartások áramellátását oldhatják meg – számolt be Bíró Barna Botond, az intézmény alelnöke. Mint mondta,

A megpályázott összegből ötvenkét háztartást szerelhetnek fel öt kilowattos napelemekkel, továbbá a belső hálózatot is kialakítják. Az ezekkel termelt áram elegendő lesz a világítás, ugyanakkor a mosógép és a hűtő üzemeltetésére is – magyarázta Bíró. A projektben érintett települések között van Tusnádfürdő, a Csíkcsicsóhoz tartozó Csaracsó, Kászonaltíz, Székelyudvarhely (Szejkefürdő, Bethlenfalva, Szászok tábora), Lövéte, Máréfalva, Korond község (Kalonda-tető), Zetelaka, Gyergyószentmiklós, Gyergyószárhegy, Gyergyóholló és Gyergyóvárhegy is.

Háztartásonként 5 ezer eurós beruházásról van szó, a rendszerek felszerelésével pedig egy szebeni vállalkozót bíztak meg, amely jövő tavasszal kezdi el a munkát. A kivitelezési idő tíz hónap.