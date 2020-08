Napi rekordot döntött a koronavírus-fertőzöttek száma Háromszéken

Képünk illusztráció • Fotó: Veres Nándor

A Kovászna megyei prefektúra tájékoztatása szerint ia járvány kitörése óta megfertőzöttek száma 668-ra emelkedett. Ugyanakkor három koronavírus-fertőzéssel is diagnosztizált személy elhunyt. Egy Sepsiszentgyörgy környéki 89 éves férfi kórelőzményében szívinfarktus, keringési elégtelenség is szerepelt, egy felső-háromszéki 65 éves férfi cukorbetegségben, hasnyálmirigy-gyulladásban és gyomorvérzésben is szenvedett, egy másik alsó-háromszéki 67 éves férfit magas vérnyomással, epilepsziával és veseelégtelenséggel is kezeltek.

A kormányhivatal közleménye szerint a járvány kitörése óta 17 háromszéki veszítette életét, akiknek pozitív volt a koronavírus-tesztje. Ugyanakkor ebben az időszakban 508 személyt gyógyultnak nyilvánítottak. Jelenleg 65 fertőzött személy van kórházban, 170-en pedig lakhelyi elkülönítésben. Az elmúlt 24 órában négyen hagyhatták el a karantént. Kovászna megyében 13403 koronavírus-tesztet végeztek a járvány kitörése óta, ebből 326-ot az elmúlt 24 órában. Brassó, Maros és Szeben megyék kérésére további 8281 koronavírus-tesztet futtattak le a háromszéki laboratóriumokban.

A rendfenntartók 511 magánszemélyt, 53 céget, 45 gépkocsit, 7 közszállítási járművet, 53 teraszt, gyorséttermet, vendéglátó egységet ellenőriztek le, nem bírságoltak. A prefektúra pénteken közölte a csütörtöki adatokat is, arra hivatkozva, hogy technikai okok miatt nem tudták feltölteni az adatokat a hivatalos oldalukra. Csütörtökön 9 háromszékiről derült ki, hogy megfertőződött koronavírussal.