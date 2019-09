Napenergiából termelhetnek villanyáramot, a fölösleget el is adhatják

A napelemrendszerek telepítésére nyújtott állami támogatás iránt már kedden, a Zöld Ház program első napján nagy volt az érdeklődés. A közép-romániai fejlesztési régióban, ahova a székelyföldi megyék is tartoznak, pár óra alatt 1400 pályázatot nyújtottak be.

A Zöld Ház program legújabb kiírásának lebonyolítása 2021. decemberéig tart • Forrás: Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség

A Zöld Ház programban idén először napelemrendszerek beszerelésére lehet pályázni, vagyis olyan berendezések felszerelésére, amelyek a napenergiát villanyárammá alakítják. A program érdekessége, hogy

a fölöslegesen megtermelt áram eladható az áramszolgáltatónak.

A Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség vezérigazgatója, Simion Creţu a program kapcsán a sajtónak elmondta, hogy

Hargita, Kovászna, Maros, Brassó, Szeben és Fehér megye összesen 61 170 202 lejnyi vissza nem térítendő támogatást kap az uniós pénzalapokból,

ehhez hozzájárulnak 13 százalékkal az állami költségvetésből, és a programot lebonyolító Környezetvédelmi Alap is 2 százalékos önrésszel növeli a pályázatra kiírt összeget. Mivel egy háztartás legfeljebb 20 ezer lejes támogatást kaphat fotovoltaikus rendszerek beszerelésére,

előreláthatóan a hat megyében összesen 3144 pályázó kap támogatást.

A pályázati kiírás szerint legalább 3 kilowattos teljesítményű rendszert kell megvásárolni, de a támogatás összegéből egy 3,5–4 kilowattosra is futja. Creţu szerint fontos a Zöld Ház program ezen kiírása is, amely lehetőséget teremt a lakosságnak arra, hogy maga termelje meg a háztartása által elhasznált villanyáramot, és akár még el is adjon a fölöslegből.

Az Országos Környezetvédelmi Alap honlapján kedden 10 órától lehetett feltölteni a pályázatokat. Azokat a cégeket, amelyek a zöldenergiás berendezéseket forgalmazzák és telepítésüket, karbantartásukat vállalják, már előzőleg kiválasztották és szerződést kötöttek velük. Maros megyében öt, Hargita megyében nyolc, Kovászna megyében négy szakcéggel lehet elvégeztetni a munkálatokat. Országosan 243 ilyen céggel kötött szerződést a környezetvédelmi alap.

Az egyik székelyudvarhelyi cég vezetője, Tököly Zoltán a Székelyhonnak elmondta, hogy kíváncsian és kis aggodalommal várják a napelemrendszerek lakossági megvásárlását első alkalommal támogató Zöld Ház programot. Örvendenek, hogy lehetőségük lesz szélesebb körben népszerűsíteni a fotovoltaikus berendezéseket, de

aggódnak amiatt, hogy mikor fogja az Országos Környezetvédelmi Alap megtéríteni nekik a berendezések, munkálatok értékét.

A pályázati szabályok szerint ugyanis a cégek kötnek szerződést a környezetvédelmi alappal és a pályázóval is. Az alap pályázatonként 20 ezer lejes támogatást ad, a pályázó önrésze ennek 10 százaléka. A szakember szerint ebből az összegből be lehet szerezni és fel lehet szerelni egy jól működő fotovoltaikus rendszert.

Magánházakban élők pályázhatnak, kikötés, hogy a telekkönyvben ne szerepeljen kettőnél több személy, s ez kizárja a társasházakat és a tömbházakat is. Fontos, hogy a pályázó, akinek csupán 10 százalékos egyéni hozzájárulása lesz a költségekhez, nemcsak saját otthona számára tudja megtermelni a villanyáramot, hanem a fölösleget el tudja adni a szolgáltatónak. A felszerelt eszközök mérik azt a mennyiséget, amit a közösből használ el a háztartás, azt is, amit a saját termelésből, és azt is kimutatják, hogy mennyit adott el a háztartás a szolgáltatónak

– hangsúlyozta Tököly Zoltán. Tőle megtudtuk, hogy minden pályázó esetében engedélyt kell kérni a szolgáltatótól a hálózathoz való csatakozáshoz, és ebben az Electrica azt is feltüntetni, hogy a lakásban lévő hálózat megfelelő-e a fotovoltaikus eszközök használatára, vagy módosítások szükségeltetnek.

A Zöld Ház program legújabb kiírásának lebonyolítása 2021. decemberéig tart. Amennyiben valamelyik fejlesztési régióban nem használják el a pályázati pénzalapot, azt újraosztják azokban a régiókban, ahol túljelentkezés volt.