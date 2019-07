Nagyszabású fejlesztések zajlanak Marosszentgyörgyön (x)

Marosszentgyörgy Polgármesteri Hivatala a héten a tizedik utca leaszfaltozásának kezdett neki, és idén újabb hét utca következik. A verejtékes, sokszor erőt próbáló papírmunkát és engedélyeztetési fázist a hivatal sikerrel zárta, így most már az utcák a munkagépek dübörgésétől hangosak.

• Fotó: Marosszentgyörgy Polgármesteri Hivatala

Nagy öröm, de egyben kihívás is számomra párhuzamosan ennyi munkálatot kivitelezni községünkben – nyilatkozta Sófalvi Sándor Szabolcs polgármester. Az aszfaltozás mellett zajlik a Máriaffi-kastély felújítása, az ivóvízrendszer kiépítése Tófalva és Csejd falvainkban, a csatornahálózat bővítése több községi utcában, ivóvízszivattyú-állomások építése az Erdőalja utcában, a patakok martjának karbantartása és a közvilágítás korszerűsítése.

Ugyanakkor az új, Kós Károly-stílusú kultúrotthon, illetve egy új óvoda megépítésére is folyamatban van a közbeszerzés, valamint az iskola bővítésére is, idén pedig egy sportbázis megépítése is elkezdődik az Állomás utcában.

Mindezekkel párhuzamosan az országos szinten is úttörő projektnek számított, Esély mindenkinek Marosszentgyörgyön elnevezésű, több száz hátrányos helyzetű személyen segítő, szociális pályázatunk is működésben van. Mindezek európai uniós vagy kormánypályázatok, amelyeket nagy munka és versengés következtében sikerült megnyerni a község számára.