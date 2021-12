Elsősegély: a legelső tennivalótól néhány egyszerű fogásig

Napjainkban több cég is szervez az alkalmazottainak elsősegélynyújtási tanfolyamot, illetve az iskolákban is kérik, hogy a diákok megtanulhassák, mi a teendő, ha valaki rosszul lesz a környezetükben vagy balesetet szenved. Ám így is túl kevés azoknak a száma, akik a mentő megérkezése előtt szakszerű segítséget tudnak nyújtani.