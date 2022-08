Nagyon felerősítik a megnőtt kiadások a szárazság negatív hatását a mezőgazdaságban

A sokéves átlaghoz képest négyzetméterenként 150 liternyi csapadék hiányzik a talajból Hargita megyében, az utóbbi idők esőzései is mindössze a talaj felső rétegét tudták átitatni. Az aszály sújtotta megyékhez, illetve az országos átlaghoz képest ugyan jól áll a megye a talaj nedvességtartalmát illetően, de a szárazság itt is nagy szálastakarmány-terméskiesést okozott, a mezőgazdasági inputárak jelentős emelkedése miatt pedig rekord közeli termésre lenne szükség a burgonyaföldeken még ahhoz is, hogy ne legyen veszteséges az idei év a termesztők számára.