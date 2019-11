Nagykorúsítás előtt a Székelyudvarhelyi Kamarazene-fesztivál

Hétfőtől Székelyudvarhelyi Kamarazene-fesztivál. A huszadik után újratervezés? • Fotó: Erdély Bálint Előd

A felhozatal nívós, több visszatérő zenész és formáció is részt vesz a rendezvényen, de újdonságokkal is előrukkoltak

„Az eseménynek több támogatója is van, Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala mellett a megyei önkormányzat, a Bethlen Gábor Alap, illetve a Fuss Neki! adománygyűjtő program révén a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány is. Szép lenne mesterkurzussal is kiegészíteni a fesztiválprogramot, ez már évek óta dédelgetett álmom, ehhez azonban sokkal több pénz kellene, mint amennyi rendelkezésünkre áll” – magyarázta a szervező. Bihari Lóránt azonban hozzátette: továbbra is ragaszkodnak ahhoz, hogy az kamarazene-fesztivál összes programja díjmentes legyen, hogy mindenki, minden korosztály számára hozzáférhető legyen a minőségi koncertélmény.