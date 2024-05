Nagy nap a kicsiknek: Háromszék-szerte készülnek a gyermeknapra

Mozgásra ösztönző vetélkedőkkel, akadálypályákkal, koncertekkel és kézműves tevékenységekkel készülnek a kicsik számára a megye legtöbb településén szombaton. A városokban a szervezők idén is kitettek magukért, törekedve arra, hogy

Többnapos rendezvénnyel kedveskednek a céhes városban szervezett Gyerkőcfesztiválon. Csütörtökön a Vigadó Moziban a Bogyó és Babóca-rajzfilmsorozat egyik epizódjának levetítésével és zenés mesejátékkal kezdődik, pénteken bábszínházzal folytatódik a rendezvény a művelődési központban. Ugyancsak pénteken délután elkezdődik a program a W. Wegener parkban is: 16 órától a Manócska óvoda kórusa lesz látható, fél órával később a Lau-Do zenekar lép fel, őket követi a Mozsikácska. Este 19 órakor pedig valóságos buli követi a koncerteket a gyerkőcdiszkóban.

Népi hagyományokat is őriztek a korábbi fesztiválokon

Szombaton, június 1-jén jön csak a java a programoknak. Reggel 10-től a mozgás lesz a középpontban, gyerkőctorna és olimpia is lesz, 11-kor már zenés játékkal folytatódik a nap. Ezután izgalmas műsorként

tűzoltó- és rendőrautó, valamint utcaseprő- és kukásautó bemutató is sorra kerül.

Szombaton állandó programként nemezelés, bútorfestés és karkötőfonás is lesz, ugyanakkor arcfestés, fajáték- és kitűzőkészítés is.

Az ügyességi játékok, üvegfúvás, éghető gyurmafigurák készítése, óriás sakk és színező sem maradhatnak ki, de lesz bőr- és textilműhely, íjászat, állatsimogató és családi vetélkedő is.

A felső-háromszéki kínálatot idén is színesíti a Haszmann Pál Múzeum egyedi gyereknapja. Ez szombaton 10 órakor kezdődik a csernátoni polgármesteri hivatal előtti életfánál, ahová elhelyezik a 2018 júliusától született gyerekek névtábláit. Később, 11 órakor a múzeumkertben folytatódik a szórakozás a Lau-Do koncertjével, majd lesz kincskeresés, ugrálóvár, arcfestés és egyéb meglepetések is. A programot a Bod Péter Tanítóképző zenekarának és a Felsőháromszéki Ifjúsági Fúvószenekar utánpótláscsapatának koncertje zárja.

A megyeszékhelyen az önkormányzat és a Kónya Ádám Művelődési Ház szervezésében szombaton, június 1-jén reggeltől estig tartó programokkal készülnek a fiataloknak a központban. A főtéren található kőszínpad délelőtt gyerekelőadásoktól, táncbemutatoktól lesz hangos: délelőtt 10 órától modern táncosok csillogtatják meg tehetségüket. Ezután gyerektáncházat tartanak a Folker együttes közreműködésével, ugyanakkor délután 14:00 órától a Kelekótya együttes zenei előadásán szórakozhatnak kicsik és nagyok egyaránt. Délután a Gyermekek Palotájának gyerekzenekarai mutatkoznak be Tinca Teddy hangszeroktató vezetésével. A kőszínpadi programok sorát a Tekergők kisegyüttes gyermekkoncertje zárja majd este 20:00 órától.

Az Erzsébet parkban 9 és 19 óra között a Dr. Kovács Sándor Cserkészcsapat népi, ügyességi, valamint logikai játékokkal várja a gyerekeket. 10:00 és 18:00 között drótkötélpálya, valamint 11:00 és 18:00 között mászófal kipróbálására is lesz lehetőség. A Barabás Lovarda szervezésében a lovaglást is kipróbálhatják a gyerekek. A Mathias Corvinus Kollégium Egyesület délelőtt 10 és 12 óra között különböző kísérletek bemutatásával a természettudományok világába kalauzolja a kicsiket. A Plugor Sándor Művészeti Középiskola diákjai idén is ingyenes arcfestést biztosítanak a legkisebbek számára.

A Cimborák Bábstúdió szervezésében két bábelőadást is megtekinthetnek a legkisebbek. 11 órától a Csillagpalota című előadást nézhetik meg Benkő Éva és Péter Orsolya rendezésében, este 19 órától pedig a Fodor Orsolya rendezte A kis herceg című előadást tűzte műsorára a bábstúdió. Kiemelték, hogy ezeket gyermeknapi ajándékként játsszák, ezért tisztelettel kérik, hogy a kísérő felnőttek létszáma ne haladja meg a gyermekek létszámát. A részvételi szándékot a 0752-540 593-as telefonszámon, Golicza Bernadettnél lehet jelezni.