Nagy a különbség a romák között, családonként akár eltérő megoldásokra is szükség lehet

„Nem csak Csíkszeredát vagy Romániát érinti ez a helyzet. Közép-kelet európai specifikum a romakérdés és a mélyszegénység” – jelezte rögtön a beszélgetésünk elején Sógor Enikő csíkszeredai alpolgármester, aki a mélyszegénységi probléma kapcsán szakértők bevonásával térképezi fel a lehetséges megoldásokat.

Segítség Szlovákiából

„Ravasz Ábel, aki szlovákiai romaügyi államtitkár volt, a kezdetektől felajánlotta a segítségét. Lakhatás biztosítása, a gettók felszámolása, továbbá méltóbb életkörülményeket kialakítása – ilyen kérdésekben van tapasztalata.

A károsultak egy része írástudatlan, nem igazán érti például a közhivatalok működését és hogy miért lép fel negatívan velük szemben a többségi lakosság.

Ezidáig nem foglalkozott senki a térségben ezekkel a kérdésekkel, a témában jártas tudásra tehát szükségünk van” – részletezte, hozzátéve, a volt államtitkár jövő héten fog Csíkszeredába érkezni.

Tonk Gabriella és Adorjáni Júlia pataréti (Kolozsvár) roma szakértők, továbbá Lőrincz Norbert, a magyarországi Máltai Szeretetszolgálat munkatársa is megosztják tapasztalataikat a városvezetéssel. „Megszerveztük az orvosi felügyeletet és az oktatást az ideiglenes szállásukon, az Erőss Zsolt Arénában. Azt is tudni kell, hogy vannak olyan problémák, amelyek a mélyszegénységgel, sajnos, együtt járnak, mint például a túlzott alkoholfogyasztás. Ez nálunk is jelen van, de

nem engedtük meg szeszes ital bevitelét a sportcsarnokba.

Ezzel is próbáltuk felelősségteljesebb életvitelre ösztönözni őket” – fejtette ki.

Lényeges a nyílt kommunikáció

Az alpolgármester kiemelte, András Lorándnak, a Hargita Megyei Mélyszegény-munkacsoport koordinátorának tudására és csapatára nagy szükség volt az első perctől, ők a válságkezelésből vették ki a részüket. A szakértői egyeztetések alapján hozzátette, a továbblépés szempontjából kiemelt jelentőséggel bír a médiával való együttműködés.