Múzeumok Éjszakája Székelyudvarhelyen

A Szent Iván-éjhez legközelebb eső szombaton idén is éjszakázásra várják a látogatókat a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeumba. Ezúttal az irodalom tematikája köré szervezték a programokat.

Idén is lesz tüzes produkció a múzeumudvarban. Archív • Fotó: Veres Nándor

A városnapok alkalmával a Petőfi Irodalmi Múzeum jóvoltából Székelyudvarhelyen is közszemlére tett Írói fogások – Terítéken az irodalom kiállítás köré szervezték a Múzeumok Éjszakáját – árulta el Miklós Zoltán intézményvezető. „A Haberstumpf-villa az elmúlt években is nagyon jó helyszínnek bizonyult, szeretnek itt elidőzni az emberek. Ilyenkor olyanok is betérnek, akik egyébként nem múzeumba járók” – magyarázta az igazgató.

A tematika szellemében délután ötkor bábelőadással rajtol a program, majd gyermekirodalomról lesz szó: Nagyálmos Ildikó Panna első könyve és Panna második könyve című köteteit mutatják be. Könczey Elemér karikatúrázási gyorstalpalót tart, közben persze munkáit is meg lehet majd tekinteni. Hét órától rendhagyó tárlatvezetésre invitálják a részvevőket: Egyed Emese költő és irodalomtörténésszel lehet körbejárni az Írói fogások című kiállítást.

Nem a hagyományos értelemben vett tárlatvezetés lesz ez, hiszen Egyed Emese nem feltétlenül magát a kiállítást mutatja be, hanem a témával kapcsolatos gondolatait osztja majd meg a hallgatósággal

– árulta el Miklós Zoltán. A továbbiakban a Tamási Áron Gimnázium történetét feldolgozó Mérföldkövek című tárlatot is meg lehet majd nézni Marosfői Katalin és Péter István gimis tanárok vezetésével.