Múzeumok Éjszakája: Székelyföldön június a megszokott időpont

A járványhelyzet miatt elsősorban online térben tartják meg szombaton az Európai Múzeumok Éjszakáját. A májusról elhalasztott programsorozatra több mint hatvan múzeum és kulturális szolgáltató jelezte részvételi szándékát országszerte. A székelyföldi múzeumok azonban jellemzően a Szent Iván-éjhez legközelebb eső szombaton – június második felében – szervezik meg a rendezvényt, ezért a Hargita, Maros és Kovászna megyei kulturális intézmények nem kapcsolódnak be a november 14-ei eseményekbe.

• Fotó: Gecse Noémi

A Múzeumok Országos Hálózatának tájékoztatása szerint a 16. alkalommal megszervezett eseményt annak reményében halasztották májusról november 14-ére, hogy mostanra enyhül a járványhelyzet, így lehetőség lesz a személyes jelenlétű tárlatlátogatások, interaktív foglalkozások megtartására is. A jelenlegi állapotok miatt azonban a múzeumok és különböző kulturális intézmények, szolgáltatók nagyrészt csak online térben, közösségi oldalaikon és honlapjaikon tehetik lehetővé az eseményeik elérését. A Múzeumok Országos Hálózata ugyanakkor arra kérte az országszerte több mint hatvan regisztrált intézményt, hogy amennyiben „offline” programot kínálnak, ezek 21 óráig mindenképpen érjenek véget. Az Európai Múzeumok Éjszakája rendezvénybe tavaly közel egymillió személy kapcsolódott be Romániából.

Székelyföldön június a megszokott időpont

Az országos „trenddel” ellentétben a székelyföldi múzeumok a magyarországi hagyományokat követve jellemzően a Szent Iván-éjhez legközelebb eső szombaton, június második felében tartják a Múzeumok Éjszakáját.

Nehéz is lett volna most bekapcsolódni, hiszen több helyszínen is felújítással, új tárlatok előkészítésével vannak elfoglalva.

A csíkszeredai Csíki Székely Múzeum jelenleg látogatható, 25 kiállítóteremmel, illetve öt kiállítással várják a vendégeket – a múzeumot augusztus óta mintegy hétezren keresték fel. A koronavírus miatti szigorítások idején egyébként az online adatbázisok fejlesztésével, kiadványok megjelentetésével, tudományos cikkek írásával, illetve a jövőre vonatkozó tervek összeállításával dolgoztak az intézmény munkatársai – tudtuk meg Gyarmati Zsolt igazgatótól.

A székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum nem látogatható, mivel mindkét kiállítótérben felújítási munkálatok zajlanak, illetve két tárlat is előkészülőben van.