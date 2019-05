Múzeumok éjszakája: ezrek nézték végig a kiállításokat

BrExlibris címmel nyílt tárlat a Teleki Tékában, ahol az angol könyvekből látható egy válogatás • Fotó: Gálna Zoltán

Az idén háromnapos a Múzeumok éjszakája. A csúcspont most is a szombat éjszaka volt, amikor a jó idő és a változatos program valóban vonzónak bizonyult. Szinte mindenik múzeumban, kiállításon sokan voltak,

némely helyen még várakozni is kellett, hogy bejuthasson a látogató.

A belépő ez alkalommal is egy karkötő volt, amelyet a felnőttek 10, a diákok 8 lejért vásárolhattak meg, amellyel minden helyszínre be lehetett lépni. A Kultúrpalota, az ott látható kiállítások mindig sok látogatót vonzanak: a magyar és román modern művészeti galériák és a Tonitza-kiállítás is. A művészeti csemegézés mellett volt, aki még a Kultúrpalota mellékhelyiségeit is úgy csodálta meg, mint egy igazi kincset, annak az alagsorba vezető szecessziós bejárata, a mosdókagylók feletti tükrök, a vízcsapok, a falicsempék olyan összhatással bírnak, amellyel csak ott lehet találkozni.

„Ennyi emberre nem számítottam, ilyen sok látogatója egy nap alatt még nem volt a zsinagógának és a zsidó múzeumnak, mint szombaton” – mondta érdeklődésünkre Diamantsein György történész, aki idegenvezetőként fogadta az érdeklődőket. Este 7 órától folyamatosan tele volt a térség egyik legnagyobb és legszebb zsinagógája, a mellette működő múzeumban pedig csak hosszasabb várakozással lehetett bejutni. „Még nem jártam itt soha, végre megcsodálhatom belülről is, hogy milyen szép” – mondta egy látogató, míg egy másik arról beszélt, hogy már többször is járt ott, de ha teheti, minden ilyen alkalmat kihasznál és ellátogat a zsinagógába.