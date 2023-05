Múzeumok éjszakája: a boszorkánytól a Kultúrpalota orgonáján keresztül Mikházáig

Az érdeklődők figyelmébe ajánlotta, hogy a várban levő történelmi múzeumban három, rendkívül érdekes tárlat látható, a BarabásiLAB – Rejtett mintázatok kiállítás, amelynek megnyitója múlt szombaton volt, a nemrég megnyitott Kulcsos város című, a XVII. századbeli Vásárhelyt és az utolsó boszorkányt is bemutató kiállítás, és a csütörtökön megnyíló Korok, elitek és fegyverek című tárlat. Ez utóbbihoz kötődik majd szombaton több bemutató is, amelynek részeként a különleges műveleti erők katonái mutatják be jelenlegi fegyvereiket, de meg lehet ismerni a római és középkori fegyvereket is.