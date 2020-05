Múzeumok alkonya

Noha a kulturális intézmények közül szinte elsőkként nyithatnak a romániai múzeumok május 15-e után, a székelyföldi intézményeknél egyelőre elég bizonytalan a jövő: a tevékenység újraindításának feltételeiről semmilyen utasítást nem kaptak az intézményvezetők, a betervezett program is teljesen felborult.

Kiállításmegnyitó a Csíki Székely Múzeumban. A szükségállapot miatt idén több tárlat is elmaradt. Archív • Fotó: Pinti Attila

„Nagy mennyiségű kézfertőtlenítőt és kézszárítókat szereztünk be. De pontosan még nem tudni, hogy milyen biztonsági előírásoknak kell megfeleljenek az intézmények, hogyan zajlik majd a tevékenység, milyen feltételek mellett lehet látogatókat fogadni” – magyarázta Miklós Zoltán múzeumigazgató.

– jegyezte meg az intézményvezető. A szükségállapot miatt több tárlat is elmaradt a Csíki Székely Múzeumnál:

A csíkszeredai múzeum alkalmazottaink egy része kényszerszabadságon volt az elmúlt hetekben, így a konkrét megnyitás a kollégák visszahívása után, leghamarabb május 19-én, kedden lehetne. Fontos szempont az is – tette hozzá Gyarmati –, hogy Csíkszereda önkormányzata elfogadott egy határozatot, amely értelmében augusztus 31-ig minden rendezvényt felfüggesztettek. „Egyelőre nem tudjuk, hogy ránk ez hogyan vonatkozik, egyértelműen

A vírusjárvány itt is jelentősen felbolygatta a betervezett programot: a szejkefürdői Borvízmúzeumnak hagyományosan május 1-jén kellette volna megnyitnia, ezt most június elejére halasztották, ugyanakkor május végén nyitott volna a Baczkamadarasi Kiss Gergely Református Kollégium fennállásának 350. évfordulója alkalmából rendezett gyűjteményes tárlat is, ezt pedig szeptemberre halasztották.

Biztosan elmarad a június 20-ára tervezett Múzeumok Éjszakája, és a sörtörténeti kiállítás sem érkezik meg májusban. A szintén májusra tervezett földtörténeti kiállítást pedig akkor fogadhatjuk, amikor a magyarországi partner küldeni tudja

– sorolta az intézményvezető. A nagy bizonytalanság közepette biztosnak látszik, hogy idén is lesz Pulzus a Spanyár-házban: a kis létszámú művésztelepet megtartják júliusban, bár egyelőre nem tudni, hogy a külföldi alkotókból hányan tudnak majd részt venni. Tárlatmegnyitó és művésztelepzáró ünnepség természetesen nem lesz.

Egyelőre az interaktív csángó nyelvtörténeti kiállítással várják a látogatókat május 18-án (a tárlat várhatóan augusztusig marad Székelyudvarhelyen), és – amennyiben a kolozsvári partnerrel is sikerül megegyezni – meghosszabbítják a Magyar festészet a Kolozsvári Művészeti Múzeum gyűjteményéből című kiállítást is.