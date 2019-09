Múzeum a tűzoltó hivatás emlékeinek őrzésére

• Fotó: Gergely Imre

A tűzoltómúzeum szombati átadásán köszöntötték azokat a veteránokat, akik maguk is használták a mára régiséggé öregedett tárgyakat, és elhangzott, lesz utánpótlás is – a pénteki nap a gyerekeké volt, és úgy tűnt, sokan érdeklődnek a hivatás iránt.

A parancsnoki iroda úgy van berendezve, ahogy évtizedekig a valóságban is volt, a falakon az egykori csapattagok képeivel, sőt még a falak rolnizására is figyeltek, ami azóta kiment már a divatból. Helyet kaptak a falakon ugyanakkor a régi rezesbanda hangszerei is.

Nem csak barátok, társak a bajban



Györffy Zsolt parancsnok elmondta, a napokban zajlik a már tíz éve mindig megszervezett tűzoltótábor, ahol rendszerint a magyarországi Ajak és Nagybajom települések önkénteseivel közösen vesznek részt. Idén ez júniusban lett volna, de éppen akkor hatalmas vihar csapott le Ajakra. Nem volt kérdés, táborozás helyett Szárhegyről és Nagybajomból is oda vonultak az önkéntesek segíteni a helyieket a viharkárok elhárításában. A tábort most pótolják. Ott voltak azonban a szárhegyi megnyitón a többi gyergyószéki egység tagjai is. Ők azok, akikkel a nagyobb tűzesetekkor vállvetve küzdenek a lángokkal. Sajnos, volt dolguk az idén is, tizenöt bevetésen vannak túl, és ebből hat szárhegyi lakástűz.