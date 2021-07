Művelt Románia magyarok nélkül? – nem konzultált a tanügyi reform kapcsán az államelnök magyar szervezetekkel

Megtelt a Cotroceni Palota terme a civil szervezetek érdekképviselőivel – a magyar szervezeteknek mégsem jutott hely • Fotó: Presidency.ro

Az államfői hivatal irányításával kidolgozott Művelt Románia projekt a tanügyi reformot előkészítő konzultációkat is magában foglalja. Hétfőn a kormánykoalíció vezetőit hívták meg erre a megbeszélésre, múlt kedden a parlament két házának elnökét, illetve az oktatási szakbizottságok több képviselőjét. Szerdán pedig mintegy hatvan szakmai, diák- és szülői szervezet, illetve a gyermekek és a kisebbségek jogait védő szervezetek képviselőivel találkozott Klaus Iohannis államfő. Kivételt képeztek a szerdai találkozó alól a romániai magyar diákokat, pedagógusokat és szülőket képviselő szervezetek, akik nem kaptak meghívót erre a konzultációra.

A magyar civil szervezetek hiánya azért szembetűnő, mert közel hatvan szervezet kapott meghívót,

magániskolák, romák, fogyatékkal élők, step by step iskola, főiskolák, egyetemek (a Sapientia – EMTE sem kapott erre meghívót), tanügyi szakszervezetek, de még a községeket, városokat képviselő szervezetek is, csak a magyar oktatás szereplőit képviselő szervezeteket nem hívták el a találkozóra.

A magyar pedagógusok képviseletét sem hívták

Ezt Ferencz-Salamon Alpár, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének (RMPSZ) szakmai alelnöke is alátámasztotta, akit éppen a Bolyai Nyári Akadémia megnyitójára tartó útján értünk utol telefonon.

A pedagógusoknak minden segítséget meg kell adni A személyes találkozások fontosságát, az online oktatás során is bevált módszerek megosztását tartották fontosnak a felszólalok, akik részt vettek hétfőn délelőtt a 29. Bolyai Nyári Akadémia megnyitóján Szovátán, a Teleki Oktatási Központban. Idén tíz helyszínen zajlanak az akadémia ülései. A személyes találkozások fontosságát, az online oktatás során is bevált módszerek megosztását tartották fontosnak a felszólalok, akik részt vettek hétfőn délelőtt a 29. Bolyai Nyári Akadémia megnyitóján Szovátán, a Teleki Oktatási Központban. Idén tíz helyszínen zajlanak az akadémia ülései.

„Az RMPSZ-t nem hívták meg erre a konzultációra, annak ellenére, hogy 2011-től a tanügyminisztériummal volt egy együttműködési szerződése a szövetségnek. Az államelnöki hivatallal eddig sem volt semmilyen fajta kapcsolatunk, ennek ellenére mi úgyis hangot adunk a véleményünknek, és ahol csak tudjuk, elmondjuk a meglátásainkat a reform kapcsán is.

Mi is láttuk a hosszú listát, amelyre akadémiai és más nemkormányzati szervezetek is meghívást kaptak, és szembetűnő volt számunkra is, hogy magyar szervezetet nem láttunk a listán.

De most országos elnökségi ülésre is utazunk, és a meglátásainkat a Művelt Románia kapcsán el fogjuk küldeni az államelnöki hivatalnak” – fejtette ki a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetség alelnöke.

Az RMDSZ ott volt

Szabó Ödön, az RMDSZ oktatásügyekért felelős parlamenti képviselője sem tudta azt, hogy milyen alapon választotta ki az államelnöki hivatal a meghívott civileket, de a politikus úgy véli, ez csak egy bemutatkozó konzultáció volt, és

az igazán fontos kérdés az, hogy ezután hol fog zajlani az érdemi munka.

Mint elmondta, az fog számítani, hogy hol és milyen szakmai csapat írja át ezeket törvénycikkelyekké. „Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes ott volt a hétfői tárgyaláson, bennünket, a parlamenti szakbizottságokat a keddi megbeszélésre hívtak, a szerdairól nem sokat tudok. Ez csak egy bemutató konzultáció volt.

Az érdekel engem, hogy ezek az általános elvek, amelyek itt megfogalmazódtak, hol és kik által lesznek első körben törvénycikkelyekké átültetve, hiszen ezek egyelőre csak elvek, elképzelések

– magyarázta a politikus.

HIRDETÉS

Példaként említette a projekt azon elképzelését, hogy az elméleti iskolák megszervezhetik saját felvételi vizsgájukat, és nem feltétlenül csak a képességvizsga eredményeiből kapják a diákjaikat. Az viszont nem világos, hogy ez mit jelent. Szabó Ödön szerint ehhez hasonló elméleti kérdések fognak tisztázódni abban a szakmai csoportban, amely igazán számít.

Jó dolgokat látok, tényleg előjöttek a rendszer problémái, és van válasz, de ezeket le kell szabályozni. Lényeges, hogy megszólítottak-e minket vagy sem, de az RMDSZ ott volt a legmagasabb szinten az első konzultációs napon

– szögezte le a parlamenti képviselő, aki szerint amúgy eléggé hangsúlyos a kisebbségi oktatás fejezete a jelenlegi tanügyi törvényben.