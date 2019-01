Művelődési műhely lenne a csíkszeredai „kék ház”

A közösséget szolgálnák ki az ingatlanban elképzelt tevékenységek • Fotó: Gábos Albin

Vizi Balázs érdekességként néhány egyedi javaslatot is megemlített, például volt, aki szerint „kalákaházként is működhetne a Bochkor-féle ház, a kalákamozgalom, a székely autonóm aktivitás és fejlődés népszerűsítésére”, továbbá székelyföldi kutatási, fejlesztési és operatív központot is elképzelnének benne, vagy akár társasjátékklubnak, luxus kaszinónak is helyet adnának az ingatlanban.

Hogyan tovább?

A javaslatok kiértékelését követően egy elképzelést is megfogalmaztak arra vonatkozóan, hogy mi legyen az épület sorsa, azonban hangsúlyozták, hogy mindez nem végleges, még változtathatnak rajta, annak függvényében, hogy mennyire időtálló, közösséget kiszolgáló és önfenntartó egy-egy elképzelés.