Munkateleppé változott Szentegyháza nagyfalusi része

tavaly év végén el is kezdődhetett az Ing Service, a Viadukt és az Andezit vállalatokra bízott munka.

Az elöljáró kifejtette, hogy jól haladnak a munkával a közbeszerzési eljáráson nyertes szakcégek. Eddig földbe helyezték az esővízelvezető-hálózat kilencvenöt százalékát, továbbá a sáncok és a kapubejárók kialakítása is folyamatban van. Úgy tűnik, hogy

az országos infrastruktúra-fejlesztési Anghel Saligny program is jól működik, hiszen megfelelő ütemben, különösebb bonyodalmak nélkül utalják az építkezéshez beígért támogatások részleteit

Hálózatfejlesztések miatt állnak le

Érdemes tudni azt is, hogy az érintett utcákban 70-80 portához még nincs elvezetve az ivó- és a szennyvízhálózat, valamint problémás vezetékeket is kell cserélni, ezért a városvezetés ebben ügyben is egyeztetett a szolgáltatóval, amely pozitívan fogadta kérésüket. Ennek köszönhetően