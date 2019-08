Munkanélküliből közbeszerzési szakértő? Hamarosan ez is lehetséges

Átképzéssel teljesen új szakterületen próbálhatják ki magukat a jelentkezők. Képünk illusztráció • Fotó: Pixabay

Maros megyében szeptembertől hét különböző át- vagy továbbképzési tanfolyamra jelentkezhetnek a munkanélküliek, és nem csak. Mint Gheorghe Ștef, a megyei munkaerő-elhelyező ügynökség vezetője elmondta,

biztonsági őröket, masszőröket, cukrászokat, idősgondozókat, közbeszerzési szakértőket, pincéreket és humánerőforrás-szakembereket fognak képezni.

A tanfolyamok szeptemberben indulnak, már most lehet érdeklődni az ügynökség telefonszámán (0265–263760, 115-ös belső, kapcsolattartó személy Boar Angela). Maros megyében idén már huszonegy átképzési tanfolyamot indítottak, amelyeken összesen 364 munkanélküli vett részt, illetve három olyan kismama, aki a kétéves gyermeknevelési szabadság után tért vissza a munkaerőpiacra.

Szakképzetleneket is betanítanak, alkalmaznak

Maros megyében jelenleg 437 betöltetlen állást kínálnak, ezek közül tizenhármat felsőfokú végzettséggel rendelkezőknek, 187-et közép- vagy szakiskolai végzettségűeknek, a többi pedig szakképzetleneknek szól.

A textiliparba keresik a legtöbb munkást, 65-öt, de az autóalkatrészek összeszerelésével foglalkozó nagyüzemben is 54 szakképzetlen munkást alkalmaznak. Keresnek még minőségellenőröket, bolti eladókat, tehergépkocsi-vezetőket, de jogtanácsosokat, fogtechnikusokat és könyvelőket is. Jó tudni, hogy az ügynökség honlapján napi szinten frissítik az üres állások jegyzékét.

Vannak szabad állások, továbbképzést is szerveznek

A Hargita Megyei Munkaerő-elhelyező Ügynökség honlapja szerint jelenleg 240 munkahelyre keresnek jelentkezőket. Vannak felsőfokú végzettséggel rendelkezőknek fenntartott állások is (könyvelő, köztisztviselő, termelési igazgató), de

a meghirdetett szabad állások nagy része esetében elég a közép- vagy szakiskolai végzettség.

Több helyre keresnek eladókat, varrónőket, szakácsokat, de minőségellenőrt, biztonsági őrt, árukezelőt, gépészlakatost is. Szakképzetlen munkásokat is több helyre alkalmaznak raktárba, építkezésre, de alkatrészek összeszereléséhez is.

A Székelyhonnak Oros Claudia, az ügynökség munkatársa elmondta, több átképzési tanfolyamot szeretnének szervezni szeptemberben is, ezeket részben a Maros, részben pedig a Brassó megyei ügynökséggel közösen. De a tanfolyamok megszervezése a költségvetésen múlik, így egyelőre függőben vannak. Ami biztos, hogy

jelenleg gyűjtik a jelentkezőket a székelyudvarhelyi kirendeltségnél a román nyelv alaptanfolyamra,

ez szeptemberben fog elkezdődni, amint összegyűlt a megfelelő számú jelentkező. Amennyiben több tanfolyam is indul, azt időben kihirdetik majd. Az induló képzések a munkanélkülieknek ingyenesek, a már dolgozóknak azonban díjkötelesek.