Munkács: egyre több magyar hagyja el a térséget

A lassan egy hete tartó orosz–ukrán háború magyar szempontból leginkább a Kárpátalján élő kisebbséget érinti. A jelenlegi háborús helyzetről Popovics Pál munkácsi lakos számolt be portálunknak.

Sokan elmenekültek Ukrajnából • Fotó: Haáz Vince

„Fokozott az ellenőrzés a városban, de nem mondhatni, hogy elérte a veszélyes besorolást” – ítélte meg a helyzetet Popovics Pál munkácsi informatikatanár. Mint mondta, Kárpátalját szerdáig nem érte rakétatámadás, továbbá a térség eddig nem volt harci cselekmények helyszíne.

A helyiek körében továbbra sincs pánikhangulat, ellenben a feszültség érzékelhető.

Elmondása szerint az utóbbi napokban rendkívül megnőtt az áthaladó, illetve az ideiglenesen ottmaradó menekültek száma. „Az önkormányzatok minden szálláshelyet, kollégiumot felszabadítottak számukra, nagyon sok magánember fogadott be családokat. Sok az önkéntes is, akik velük foglalkoznak, továbbá sok étterem ingyen étellel látja el őket. Az egyházi ingyenkonyhák és szeretetszolgálatok is bekapcsolódtak a menekültek ellátásába” – részletezte.

„Minden közoktatási intézmény leállította működését. A főiskolák, egyetemek távoktatásra álltak át. Az önkormányzatok csak a legfontosabb ügyfélszolgáltatásokat biztosítják már” – tudatta az informatikatanár, megjegyezve, hogy

a lakosság tájékoztatása operatívan történik, nem pánikkeltő, hanem segítőkész, ugyanakkor határozott.

Beszámolt arról is, hogy a történések tudatában sokan útnak eredtek és elhagyták a térséget. „Fájó, hogy a magyar közösségünk néhány nap alatt megtizedelődött, de meglehet, hogy még ennél is többen utaztak ki.”

Rámutatott, a boltokban kapható minden, de korlátozott az egy személy által vásárolható mennyiség, az alkoholos italok árusítása pedig Kárpátalján is be van tiltva, ami szerinte helyes döntés.

Nincs kijárási tilalom, sem megszorítás a városban, csak ajánlás, hogy este nyolc és reggel hat között ne tartózkodjanak az utcán.

„Volt próba légiriadó, hogy leteszteljék, a lakosság hogyan reagál, mennyire működnek a légvédelmi jelzőberendezések, az óvóhelyeket milyen gyorsan keresik fel, és azok milyen állapotban vannak” – emelte ki, hozzátéve, a katonakötelesek továbbra sem hagyhatják el az országot, sőt a Munkácsra menekült katonaköteles férfiak huszonnégy órán belül a helyi katonai sorozóhelyen kell jelentkezzenek.

Elismerte, lelkileg nagyon megviseli őket az invázió ténye. „Nem tudjuk, mi van Putyin fejében. Azt látjuk, hogy az ukrán nép eltökélt és önfeláldozóan védi hazáját.

A kárpátaljai magyarok nagy része már fogta magát és elutazott. Nem fogja az otthonát védeni. Akik itthon maradtak, azok igyekeznek hasznosak lenni és segíteni, amiben tudnak.

Nem lehet tudni, ki meddig tart ki, de többen vannak, akik jelezték, hogy végig kitartanak” – fejtette ki a pedagógus.